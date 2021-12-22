Электронной системой здравоохранения в 2021 году воспользовались 34 млн украинцев

"С помощью регистрации в системе пациенты заключают декларации с врачами, получают электронные рецепты, направления. В частности, инсулинозависимые пациенты получили более 300 тыс. электронных рецептов", – рассказала она.

Благодаря введению электронных медицинских записей формируются COVID-сертификаты, которые загружаются через портал или мобильное приложение "Дія".

"274 тыс. человек оформили цифровой документ о выздоровлении [от COVID-19] и около 7 тыс. протестировали документ на основании негативного ПЦР-теста", – уточнила Карчевич.

В Минздраве сообщили, что более 3,5 млн украинцев воспользовались электронными больничными с начала запуска этой услуги в июне этого года.