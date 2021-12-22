Электронной системой здравоохранения в 2021 году воспользовались 34 млн украинцев

"С помощью регистрации в системе пациенты заключают декларации с врачами, получают электронные рецепты, направления. В частности, инсулинозависимые пациенты получили более 300 тыс. электронных рецептов", – рассказала она.
Благодаря введению электронных медицинских записей формируются COVID-сертификаты, которые загружаются через портал или мобильное приложение "Дія".
"274 тыс. человек оформили цифровой документ о выздоровлении [от COVID-19] и около 7 тыс. протестировали документ на основании негативного ПЦР-теста", – уточнила Карчевич.
В Минздраве сообщили, что более 3,5 млн украинцев воспользовались электронными больничными с начала запуска этой услуги в июне этого года.
На портале "Дія" 20 декабря появились сертификаты о выздоровлении от COVID-19 на основании отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.
"COVID-сертификат на основании ПЦР-теста будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа. COVID-сертификат о выздоровлении можно получить не ранее 15-го дня после подтверждения врачом диагноза COVID-19 и внесения данных в ЭСОЗ. Такой COVID-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза", – сообщили в Министерстве цифровой трансформации.