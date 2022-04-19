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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко: В Киеве уже более 2 млн человек, но подождите с возвращением. Гарантировать безопасность мы не можем

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Кличко: Киев под угрозой ракетных ударов
Кличко: Киев – под угрозой ракетных ударов
Фото: ЕРА

Жителям Киева, которые эвакуировались из города в связи с масштабным вторжением российских оккупантов, не стоит спешить с возвращением в столицу. Об этом 18 апреля заявил в эфире "Радіо Свобода" мэр Киева Виталий Кличко, его цитирует сайт Киевской госгорадминистрации (КГГА).

"Сегодня в Киеве находится уже 2,12 млн человек. Город понемногу оживает. Впрочем, еще раз подчеркиваю: если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте – подождите с возвращением в столицу. Опираясь на данные военных, на последние события, мы не исключаем, что Киев – под угрозой ракетных ударов", – сказал Кличко.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны "работают хорошо, но попадания есть".

"Поэтому гарантировать безопасность в городе мы не можем, потому что Киев был и остается целью агрессора", – заявил мэр столицы.

Он напомнил, что в Киеве действует комендантский час.

"Есть еще немало реалий военного положения, что является препятствием для возвращения к привычной жизни", – объяснил Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным КГГА за 15 апреля, в Киев ежедневно возвращается около 40–50 тыс. человек, которые ранее уехали из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.

С 17 апреля комендантский час в Киеве длится с 22.00 до 5.00, ранее он начинался на час раньше и завершался на час позже.

Теги: Киев, Виталий Кличко, война, комендантский час, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, мэр, российские оккупанты
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