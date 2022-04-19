Кличко: В Киеве уже более 2 млн человек, но подождите с возвращением. Гарантировать безопасность мы не можем

"Сегодня в Киеве находится уже 2,12 млн человек. Город понемногу оживает. Впрочем, еще раз подчеркиваю: если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте – подождите с возвращением в столицу. Опираясь на данные военных, на последние события, мы не исключаем, что Киев – под угрозой ракетных ударов", – сказал Кличко.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны "работают хорошо, но попадания есть".

"Поэтому гарантировать безопасность в городе мы не можем, потому что Киев был и остается целью агрессора", – заявил мэр столицы.

Он напомнил, что в Киеве действует комендантский час.

"Есть еще немало реалий военного положения, что является препятствием для возвращения к привычной жизни", – объяснил Кличко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным КГГА за 15 апреля, в Киев ежедневно возвращается около 40–50 тыс. человек, которые ранее уехали из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.