Киев получил 12 реанимобилей и восемь пожарно-спасательных автомобилей из Германии – Кличко

"Сегодня передал коммунальному объединению "Киевмедспецтранс" 12 реанимобилей с самым современным оборудованием, которые по моей просьбе подарил нам Мюнхен – наш город-побратим. Также разные города Германии передали Киеву восемь пожарно-спасательных автомобилей и необходимое снаряжение. В частности, мы получили авто с пожарной лестницей, автоцистерну, гидравлические инструменты и оборудование для расчистки завалов и спасения людей, генераторы, гидроножницы, электроинструмент и специальную защитную одежду для пожарных-спасателей. Спасибо нашим немецким партнерам и друзьям за помощь Киеву и Украине", – написал он.

Кличко подчеркнул, что переданные машины уже используются в освобожденных районах Киевской области.

"И сегодня город передал все это подразделениям Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Кареты скорой помощи, пожарно-спасательной техники сегодня очень нужны городу. Они ведь работают не только в столице, но и помогают в пригородах. В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке", – отметил городской голова.