Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, он пришелся по частным домам. Есть пострадавшие – ОВА

Обстрел велся с авиации, отметили в администрации.
Позже Запорожская ОВА опубликовала в Facebook видеокомментарий спикера администрации Ивана Арефьева.
Он сказал, что удар пришелся по частному сектору Запорожья, это была ракета класса "воздух – земля". В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок. "Ребенка сразу же госпитализировали в больницу, оказали медицинскую помощь. Очень сильно повреждена у ребенка нога", – сказал он.
Также на видео показаны последствия удара и комментарии местных жителей.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что 12 домов повреждены в результате удара. По словам Арефьева, два из них повреждены сильно – там вылетели окна, двери.
Куртев говорит, что ранения получили пять человек, но двое из них отказались от госпитализации.
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