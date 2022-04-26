В результате обстрела Запорожья минимум один человек погиб и один получил ранения – ОВА

По данным ОВА, две российские управляемые ракеты попали на территорию одного из предприятий города. Третья ракета разорвалась в воздухе.

В результате повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают соответствующие службы.

"По предварительной информации, известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено", – говорится в сообщении.

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