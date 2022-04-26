В результате обстрела Запорожья минимум один человек погиб и один получил ранения – ОВА

По данным ОВА, две российские управляемые ракеты попали на территорию одного из предприятий города. Третья ракета разорвалась в воздухе.
В результате повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают соответствующие службы.
"По предварительной информации, известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреляли Запорожье сегодня в 6.50.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.
22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым. По его словам, захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией.