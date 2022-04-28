Российские оккупанты обстреляли Киев, в Шевченковском районе два попадания – Кличко

"Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Других подробностей Кличко не привел.

Телерадиокомпания "BBC News Україна" сообщила, что в Киеве были слышны звуки взрывов, сейчас над городом видны столбы дыма.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил в Telegram, что взрывы произошли на Лукьяновке.

Пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага рассказала hromadske, что в результате обстрела есть пострадавшие, их количество пока неизвестно.

По словам Водолаги, попадания были в первые этажи зданий.

Представитель ГСЧС сообщила, что оккупанты обстреляли "объект" (какой именно, она не уточнила), а также попали в жилой сектор рядом с этим объектом.

Обстрел Киева произошел в день, когда в городе находится генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. 26 апреля он посещал Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а 27 апреля прибыл в Киев. Сегодня он посетил города под Киевом, которые были освобождены от российских оккупантов, а затем провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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