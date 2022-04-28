Российские оккупанты обстреляли Киев, в Шевченковском районе два попадания – Кличко

"Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.
Других подробностей Кличко не привел.
Телерадиокомпания "BBC News Україна" сообщила, что в Киеве были слышны звуки взрывов, сейчас над городом видны столбы дыма.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уточнил в Telegram, что взрывы произошли на Лукьяновке.
Пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага рассказала hromadske, что в результате обстрела есть пострадавшие, их количество пока неизвестно.
По словам Водолаги, попадания были в первые этажи зданий.
Представитель ГСЧС сообщила, что оккупанты обстреляли "объект" (какой именно, она не уточнила), а также попали в жилой сектор рядом с этим объектом.
Обстрел Киева произошел в день, когда в городе находится генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. 26 апреля он посещал Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а 27 апреля прибыл в Киев. Сегодня он посетил города под Киевом, которые были освобождены от российских оккупантов, а затем провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С первых дней полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, российские оккупанты пытались захватить Киев. Украинские власти считают, что оккупанты хотели взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
Оккупанты не сумели зайти в Киев, но оккупировали несколько населенных пунктов вблизи столицы. В начале апреля украинская армия вытеснила их с северной части Украины. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В апреле в Киев начали массово возвращаться жители, хота столичные власти настаивали, что пока рано. По состоянию на 18 апреля, по данным Кличко, в городе уже находилось более 2 млн жителей.
Последний до этого обстрел Киева произошел 16 апреля. Тогда в результате взрывов в Дарницком районе погиб один человек, несколько пострадали.
28 апреля начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что хотя операция по обороне Киева завершена, опасность для города остается. "Противник не отказался от своих агрессивных намерений. Потому мы должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу", – отметил Жирнов.