В Киеве возобновила работу "красная" линия метро

Движение возобновлено до станции "Лесная".

"Примерный интервал движения на всех линиях составляет 10–15 минут. Движение поездов осуществляется: "красная" линия – от станции "Академгородок" до станции "Лесная"; "синяя" линия – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"; "зеленая" линия – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор", – говорится в сообщении.

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Через станции "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк" и "Кловская" поезда следуют без остановок.

"Метрополитен для перевозки пассажиров работает с 6.30 до 20.00. В то же время подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей в качестве укрытия", – сообщили в пресс-службе.