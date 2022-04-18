В Киеве продлили работу метро и наземного транспорта

Киевский метрополитен с 18 апреля будет перевозить пассажиров с 06.30 до 20.00 Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

Киевский метрополитен с сегодняшнего дня будет перевозить пассажиров с 06.30 до 20.00, наземный транспорт – с 7.00 до 21.00. Подземные станции метро продолжат работать как укрытие, уточнили в КГГА.

Движение поездов осуществляется:

красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Также сегодня в городе для перевозки пассажиров работают:

140 автобусов на 63 маршрутах;

57 трамваев на 12 маршрутах;

35 троллейбусов на 14 маршрутах.

225 автобусов частных перевозчиков работают на 45 маршрутах. Через мостовые переходы курсируют 15 автобусных маршрутов, на которых работает 76 автобусов.

Новости об изменениях движения городского транспорта можно смотреть в приложении "Киев цифровой".