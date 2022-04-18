В Киеве продлили работу метро и наземного транспорта

Киевский метрополитен с сегодняшнего дня будет перевозить пассажиров с 06.30 до 20.00, наземный транспорт – с 7.00 до 21.00. Подземные станции метро продолжат работать как укрытие, уточнили в КГГА.
Движение поездов осуществляется:
Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" - "Театральная"; "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". Без остановки поезда следуют мимо станции: "Майдан Незалежности" и "Кловская".
Также сегодня в городе для перевозки пассажиров работают:
225 автобусов частных перевозчиков работают на 45 маршрутах. Через мостовые переходы курсируют 15 автобусных маршрутов, на которых работает 76 автобусов.
Новости об изменениях движения городского транспорта можно смотреть в приложении "Киев цифровой".
С 17 апреля в Киеве и области изменили продолжительность комендантского часа: он действует с 22.00 до 5.00. Во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и в общественных местах. Выходить можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия.