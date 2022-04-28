В районе Одессы силы ПВО сбили три российские ракеты – ОВА

"Буквально только что наши подразделения противовоздушной обороны в небе над Одесским районом сбили три вражеских ракеты, которые летели убивать мирное население. Также вчера ночью враг пытался провести воздушную разведку объектов инфраструктуры, используя беспилотник. Но и он тоже был сбит нашими подразделениями", – сказал он и поблагодарил военнослужащих за безупречную работу.
По информации оперативного командования "Юг", удар по Одесской области был нанесен стратегической авиацией ракетами "Калибр".
"Точной работой ПВО все три ракеты были уничтожены. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала", – говорится в сообщении командования, которое публикует Telegram-канал городского совета Одессы.
Воздушная тревога в Одессе была объявлена с 17.55. В 21.03 ее отменили.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномаштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.
23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.
26–27 апреля РФ наносила ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.
По мнению Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.