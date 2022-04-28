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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В районе Одессы силы ПВО сбили три российские ракеты – ОВА

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РФ выпустила по Одесской области три "Калибра", все три были сбиты, сообщили в оперативном командовании "Юг"
РФ выпустила по Одесской области три "Калибра", все три были сбиты, сообщили в оперативном командовании "Юг"
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

28 апреля вечером в районе Одессы силы противовоздушной обороны ВСУ сбили три российские ракеты. Об этом глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил в своем обращении, опубликованном в Telegram.

"Буквально только что наши подразделения противовоздушной обороны в небе над Одесским районом сбили три вражеских ракеты, которые летели убивать мирное население. Также вчера ночью враг пытался провести воздушную разведку объектов инфраструктуры, используя беспилотник. Но и он тоже был сбит нашими подразделениями", – сказал он и поблагодарил военнослужащих за безупречную работу.

По информации оперативного командования "Юг", удар по Одесской области был нанесен стратегической авиацией ракетами "Калибр". 

"Точной работой ПВО все три ракеты были уничтожены. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала", – говорится в сообщении командования, которое публикует Telegram-канал городского совета Одессы.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена с 17.55. В 21.03 ее отменили

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномаштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО

23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

26–27 апреля РФ наносила ракетные удары по мосту через Днестровский лиман. 

По мнению Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, ПВО, Одесская область, беспилотники, ВСУ, Одесская ОГА, ракеты, Максим Марченко
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