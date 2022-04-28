В районе Одессы силы ПВО сбили три российские ракеты – ОВА

РФ выпустила по Одесской области три "Калибра", все три были сбиты, сообщили в оперативном командовании "Юг" Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

"Буквально только что наши подразделения противовоздушной обороны в небе над Одесским районом сбили три вражеских ракеты, которые летели убивать мирное население. Также вчера ночью враг пытался провести воздушную разведку объектов инфраструктуры, используя беспилотник. Но и он тоже был сбит нашими подразделениями", – сказал он и поблагодарил военнослужащих за безупречную работу.

По информации оперативного командования "Юг", удар по Одесской области был нанесен стратегической авиацией ракетами "Калибр".

"Точной работой ПВО все три ракеты были уничтожены. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала", – говорится в сообщении командования, которое публикует Telegram-канал городского совета Одессы.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена с 17.55. В 21.03 ее отменили.

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