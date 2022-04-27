Остались белые киты и дельфиненок. Часть животных из харьковского дельфинария эвакуировали в Одессу

"Общими усилиями нашей преданной команды ветеринаров и тренеров для животных созданы комфортные условия", – отметили в сообщении.
В Харькове остались пара белых китов Пломбир и Снежка, а также дельфиненок, родившийся 17 апреля, и его родители.
21 апреля пресс-служба дельфинария сообщила, что за животными из Одессы выехал специальный транспорт с бассейнами. Дельфинов, котиков и морских львов в дороге сопровождали ветеринары и тренеры.
В заведении подчеркнули, что оставлять животных в Харькове, который каждый день подвергается обстрелам оккупационной армией РФ, опасно.
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Дельфинарий "Немо" открылся в Харькове в 2009 году. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину дельфинарий предоставлял ряд платных услуг. На территории дельфинария находятся два бассейна и отель.
12 апреля 2022 года коллектив дельфинария обратился за помощью. Харьковчанам предложили купить билеты в заведение – они будут действительны в мирное время – или сделать денежное пожертвование. Об этом сотрудники написали в Facebook.