Остались белые киты и дельфиненок. Часть животных из харьковского дельфинария эвакуировали в Одессу

В Харькове остались дельфиненок, родившийся 17 апреля, и его родители Фото: pixabay.com

"Общими усилиями нашей преданной команды ветеринаров и тренеров для животных созданы комфортные условия", – отметили в сообщении.

В Харькове остались пара белых китов Пломбир и Снежка, а также дельфиненок, родившийся 17 апреля, и его родители.

21 апреля пресс-служба дельфинария сообщила, что за животными из Одессы выехал специальный транспорт с бассейнами. Дельфинов, котиков и морских львов в дороге сопровождали ветеринары и тренеры.

В заведении подчеркнули, что оставлять животных в Харькове, который каждый день подвергается обстрелам оккупационной армией РФ, опасно.

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