Оккупанты повторно нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман – глава "Укрзалізниці"

Об этом в Telegram сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.

"Сегодня в 6.45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет, – написал Камышин. – Степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги".

Впервые оккупанты атаковали мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы 26 апреля. По словам главы Одесской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторя упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших нет. Из-за повреждения мост был перекрыт.

"Своими действиями противник пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Прошу не поддаваться на любые возможные провокации россиян и [их] попытки напугать жителей Одесской области подобными террористическими актами", – подчеркнул глава ОВА.

Марченко рассказал, что на мосту проводятся ремонтные работы по восстановлению железнодорожного полотна. Движение транспорта возобновили на одной полосе, автомобили двигаются в обе стороны, уточнил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)