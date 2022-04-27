Оккупанты повторно нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман – глава "Укрзалізниці"

Об этом в Telegram сообщил глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин.
"Сегодня в 6.45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет, – написал Камышин. – Степень пораженности инфраструктуры сможем определить по окончании воздушной тревоги".
Впервые оккупанты атаковали мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы 26 апреля. По словам главы Одесской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторя упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших нет. Из-за повреждения мост был перекрыт.
"Своими действиями противник пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Прошу не поддаваться на любые возможные провокации россиян и [их] попытки напугать жителей Одесской области подобными террористическими актами", – подчеркнул глава ОВА.
Марченко рассказал, что на мосту проводятся ремонтные работы по восстановлению железнодорожного полотна. Движение транспорта возобновили на одной полосе, автомобили двигаются в обе стороны, уточнил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала войны, с 24 февраля, Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области.
23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.
По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одессе и области.