РФ пытается отрезать часть Одесской области – военная администрация о ракетном ударе по мосту через лиман

Об ударе по мосту было известно днем, из-за повреждения он был перекрыт. Вторя ракета упала рядом с мостом, третья – в воду, уточнил Марченко.
"Своими действиями противник пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Прошу не поддаваться на любые возможные провокации россиян и [их] попытки напугать жителей Одесской области подобными террористическими актами", – подчеркнул глава ОВА.
Марченко рассказал, что на мосту сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению железнодорожного полотна. Движение транспорта возобновили на одной полосе, автомобили двигаются в обе стороны, уточнил он.
Глава ОВА также обратился к тем, кто опубликовал фото поврежденного моста, и призвал "подумать над тем, кому это помогает и какие будут последствия".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала войны 24 февраля Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области.
23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.
По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одессе и области.