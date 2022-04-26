ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ пытается отрезать часть Одесской области – военная администрация о ракетном ударе по мосту через лиман

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Движение по мосту возобновили на одной полосе
Движение по мосту возобновили на одной полосе
Фото: traffic.od.ua (архив)

26 апреля Россия нанесла удар по Одесской области тремя ракетами, одна из которых попала в мост через Днестровский лиман, пострадавших нет. Об этом глава Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко сообщил в своем обращении в Telegram.

Об ударе по мосту было известно днем, из-за повреждения он был перекрыт. Вторя ракета упала рядом с мостом, третья – в воду, уточнил Марченко. 

"Своими действиями противник пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Прошу не поддаваться на любые возможные провокации россиян и [их] попытки напугать жителей Одесской области подобными террористическими актами", – подчеркнул глава ОВА. 

Марченко рассказал, что на мосту сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению железнодорожного полотна. Движение транспорта возобновили на одной полосе, автомобили двигаются в обе стороны, уточнил он. 

Глава ОВА также обратился к тем, кто опубликовал фото поврежденного моста, и призвал "подумать над тем, кому это помогает и какие будут последствия". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала войны 24 февраля Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области.

23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, оккупанты пытаются активизировать воздушную разведку в Одессе и области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Приднестровье, Одесская область, мост, обстрелы, Днестр, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Максим Марченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму
"Долго не хотел об этом говорить". Хименес-Браво сообщил о планах открыть ресторан в Крыму
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов "Z". Фото
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов "Z". Фото
"Дело в том, что она не в Украине". Козловский прокомментировал заявление Каминской, назвавшей концерты для военных пиром во время чумы
"Дело в том, что она не в Украине". Козловский прокомментировал заявление Каминской, назвавшей концерты для военных пиром во время чумы
  "Когда вы же все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом
  "Когда вы же все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
Ведущая Маремуха рассказала об угрозе прерывания беременности в первые дни войны и заявила, что рожать вернется в Украину
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
  31-летний Беленюк заявил о желании создать семью и стать отцом
"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины
"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины
"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"
"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"
Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"
Вакарчук назвал сумму, которую удалось собрать во время благотворительного концерта группы "Океан Ельзи" "І все буде добре"
  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео
  "Москва" згоріла і втонула". Участники шоу "Голос країни 12" Spiv Brativ презентовали клип о будущем российской столицы. Видео
Макс Барских ожидает разрешения на выезд из Украины. Артиста пригласили на конференцию MusicCon в рамках Billboard Music Awards
Макс Барских ожидает разрешения на выезд из Украины. Артиста пригласили на конференцию MusicCon в рамках Billboard Music Awards
  Tarabarova о муже: Он со мной. Позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями
  Tarabarova о муже: Он со мной. Позовут – пойдет защищать, но пока очередь. Чтобы попасть в ВСУ, надо позвонить кому-то со связями
"Это очень нелегкая тема". Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о его планах взять приемного ребенка
"Это очень нелегкая тема". Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова о его планах взять приемного ребенка
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову
Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z
Французский режиссер Хазанавичус поддержал Украину, изменив по просьбе украинских кинематографистов название своего фильма Z
Сорокин рассказал, почему каждый европеец должен помогать Украине победить РФ, а у вернувшейся в средневековье России не должно быть будущего
Сорокин рассказал, почему каждый европеец должен помогать Украине победить РФ, а у вернувшейся в средневековье России не должно быть будущего
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки (93429)
2
"Самая ужасная пасхальная ночь". Осадчая показала фото одесситки, которая погибла вместе с младенцем во время ракетного обстрела оккупантами (41574)
3
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (22465)
4
"Когда говорят, что украинцы сами убивают своих же, у меня мозг взрывается". Фуканага заявил, что шокирован российской пропагандой (21835)
5
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (21608)
6
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (21177)
7
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (18173)
8
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (16850)
 
 
 
 