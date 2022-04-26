РФ пытается отрезать часть Одесской области – военная администрация о ракетном ударе по мосту через лиман

Движение по мосту возобновили на одной полосе Фото: traffic.od.ua (архив)

Об ударе по мосту было известно днем, из-за повреждения он был перекрыт. Вторя ракета упала рядом с мостом, третья – в воду, уточнил Марченко.

"Своими действиями противник пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Прошу не поддаваться на любые возможные провокации россиян и [их] попытки напугать жителей Одесской области подобными террористическими актами", – подчеркнул глава ОВА.

Марченко рассказал, что на мосту сейчас продолжаются ремонтные работы по восстановлению железнодорожного полотна. Движение транспорта возобновили на одной полосе, автомобили двигаются в обе стороны, уточнил он.

Глава ОВА также обратился к тем, кто опубликовал фото поврежденного моста, и призвал "подумать над тем, кому это помогает и какие будут последствия".

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