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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ, если появится возможность, обязательно ударят по Крымскому мосту – Данилов

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Данилов об ударе ВСУ по Крымском мосту: Если бы была возможность это сделать, это бы сделали
Данилов об ударе ВСУ по Крымском мосту: Если бы была возможность это сделать, это бы сделали
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов допустил, что Вооруженные силы Украины могут совершить удар по Крымскому мосту, по которому РФ поставляет вооружение и подкрепление для российских оккупационных войск в Украине.

Об этом секретарь СНБО сказал в интервью НВ, опубликованном 21 апреля.  

Журналист СМИ спросил Данилова, есть ли понимание, что момент когда Украина ударит по Крымскому мосту, по которому перебрасывают помощь, когда-нибудь наступит.

"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем", – ответил Данилов.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

В первый день войны оккупанты зашли на территорию Херсонской области с оккупированного РФ Крымского полуострова.

По данным ГУР Минобороны, на временно оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию очередной псевдореспублики "ХНР" и признанию оккупационных властей.

Теги: Россия, Крым, Украина, СНБО, Вооруженные силы Украины, Керченский пролив, вооружение, помощь, вторжение, мост, ВСУ, война России против Украины, Крымский мост, удары, интервью, Алексей Данилов
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