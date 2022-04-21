ВСУ, если появится возможность, обязательно ударят по Крымскому мосту – Данилов

Данилов об ударе ВСУ по Крымском мосту: Если бы была возможность это сделать, это бы сделали Фото: rnbo.gov.ua

Об этом секретарь СНБО сказал в интервью НВ, опубликованном 21 апреля.

Журналист СМИ спросил Данилова, есть ли понимание, что момент когда Украина ударит по Крымскому мосту, по которому перебрасывают помощь, когда-нибудь наступит.

"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем", – ответил Данилов.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

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