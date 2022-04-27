Оккупантам нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая, поэтому они обстреливают Одесскую область – глава ОВА

Об этом глава Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко сообщил в обращении, которое опубликовали на странице ОВА в Facebook вечером 27 апреля.

РФ пытается разорвать логистическую связь между районами области и нанести удар по индустриальной сфере Украины, сказал глава ОВА.

"Просто сейчас рашистская армия несет огромные потери по всем направлениям и оккупантам крайне необходимо продать собственному народу хотя бы маленькую "победу" до 9 мая. Поэтому они прибегают к постоянным ракетным атакам нашей области и пытаются расшатать ситуацию на границах. Но все, что они здесь получат, – это место на дне [Черного моря] рядом с крейсером "Москва", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномаштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.

23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

26 апреля оккупанты выпустили по Одесской области три ракеты, одна из которых попала по мосту через Днестровский лиман. Марченко заявил, что РФ пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Мост перекрывали, но в тот же день движение открыли в обе стороны по одной полосе.

27 апреля по мосту был нанесен повторный удар.