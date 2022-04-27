Жители Одессы увидели в море какие-то корабли. ВСУ сообщили, что это обстрелянный оккупантами танкер Millennium Spirit и баржи

Millennium Spirit оккупанты подбили в 12 милях от порта "Южный" (Одесская область), отметило 25 февраля Минобороны Украины Фото: Defence of Ukraine / Twitter

Соответствующее видео в YouTube опубликовала "Думская".

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Видео: Новости Думская / YouTube

Оперативное командование "Юг" ВСУ отметило – корабли российских оккупационных войск к побережью Одессы не подходили, украинских военных цитирует Telegram-канал официального сайта Одессы.

"Суда, которые время от времени появляются на горизонте, – это обстрелянный россиянами в начале марта танкер Millennium Spirit (Молдова) без экипажа, а также неуправляемые баржи, которые отнесло в море, а вернуть нет возможности, поскольку судоходство заблокировано", – сообщило командование "Юг".

Обстановка в Черном море "находится под постоянным контролем сил охраны и обороны", подчеркнули военные.

В то же время "гражданское судоходство не осуществляется из-за закрытия рашистами северо-западной части Черного моря под угрозой применения оружия", добавило командование "Юг".

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