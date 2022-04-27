Жители Одессы увидели в море какие-то корабли. ВСУ сообщили, что это обстрелянный оккупантами танкер Millennium Spirit и баржи

Соответствующее видео в YouTube опубликовала "Думская".
Оперативное командование "Юг" ВСУ отметило – корабли российских оккупационных войск к побережью Одессы не подходили, украинских военных цитирует Telegram-канал официального сайта Одессы.
"Суда, которые время от времени появляются на горизонте, – это обстрелянный россиянами в начале марта танкер Millennium Spirit (Молдова) без экипажа, а также неуправляемые баржи, которые отнесло в море, а вернуть нет возможности, поскольку судоходство заблокировано", – сообщило командование "Юг".
Обстановка в Черном море "находится под постоянным контролем сил охраны и обороны", подчеркнули военные.
В то же время "гражданское судоходство не осуществляется из-за закрытия рашистами северо-западной части Черного моря под угрозой применения оружия", добавило командование "Юг".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты неоднократно обстреливали гражданские судна.
25 февраля Россия атаковала у порта "Южный" (Одесская область) два иностранных судна – балкер Namura Queen под флагом Панамы и бункеровщик Millennium Spirit, сообщала пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Millennium Spirit подбили в 12 милях от порта, отметило Министерство обороны Украины. По информации одесского филиала Администрации морских портов Украины, бункеровщик перевозил 600 тонн мазута и дизеля.
"Судно, по предварительным данным, было обстреляно российским военным кораблем. Одна ракета попала в надстройку, другая – в миндель. Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили помощь", – рассказали в Мининфраструктуры.
Пострадавших членов экипажа доставили в Черноморск Одесской области, а Millennium Spirit поставили на якорь, подчеркнули в ведомстве 25 февраля.