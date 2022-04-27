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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители Одессы увидели в море какие-то корабли. ВСУ сообщили, что это обстрелянный оккупантами танкер Millennium Spirit и баржи

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Millennium Spirit оккупанты подбили в 12 милях от порта "Южный" (Одесская область), отметило 25 февраля Минобороны Украины
Millennium Spirit оккупанты подбили в 12 милях от порта "Южный" (Одесская область), отметило 25 февраля Минобороны Украины
Фото: Defence of Ukraine / Twitter

В Черном море около Одессы утром 27 апреля на горизонте появились подозрительные корабли, которые засняли местные жители.

Соответствующее видео в YouTube опубликовала "Думская".

ВИДЕО
Видео: Новости Думская / YouTube

Оперативное командование "Юг" ВСУ отметило – корабли российских оккупационных войск к побережью Одессы не подходили, украинских военных цитирует Telegram-канал официального сайта Одессы.  

"Суда, которые время от времени появляются на горизонте, – это обстрелянный россиянами в начале марта танкер Millennium Spirit (Молдова) без экипажа, а также неуправляемые баржи, которые отнесло в море, а вернуть нет возможности, поскольку судоходство заблокировано", – сообщило командование "Юг".

Обстановка в Черном море "находится под постоянным контролем сил охраны и обороны", подчеркнули военные.

В то же время "гражданское судоходство не осуществляется из-за закрытия рашистами северо-западной части Черного моря под угрозой применения оружия", добавило командование "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты неоднократно обстреливали гражданские судна.

25 февраля Россия атаковала у порта "Южный" (Одесская область) два иностранных судна – балкер Namura Queen под флагом Панамы и бункеровщик Millennium Spirit, сообщала пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Millennium Spirit подбили в 12 милях от порта, отметило Министерство обороны Украины. По информации одесского филиала Администрации морских портов Украины, бункеровщик перевозил 600 тонн мазута и дизеля.

"Судно, по предварительным данным, было обстреляно российским военным кораблем. Одна ракета попала в надстройку, другая – в миндель. Произошло возгорание, которое могло при взрыве привести к экологической катастрофе. Члены экипажа оказались в воде и запросили помощь", – рассказали в Мининфраструктуры.

Пострадавших членов экипажа доставили в Черноморск Одесской области, а Millennium Spirit поставили на якорь, подчеркнули в ведомстве 25 февраля.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Молдова, Черное море, военные, угрозы, Одесская область, вторжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, судно, корабли, судоходство, российские оккупанты
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