Силы обороны усилили защиту границы с Молдовой в районе Приднестровья – Одесская ОВА

Угроза ракетных обстрелов Одессы и области со стороны России остается, отмечают в ОВА Фото: ЕРА

"Силы обороны продолжают выполнять поставленные боевые задания по охране и обороне Одессы и Одесской области. Также, в частности, усилена охрана государственной границы со стороны так называемого Приднестровья, где происходят российские провокации с целью создания определенного источника напряжения для Одессы и Одесской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня ночью подразделения ПВО уничтожили над Одесской областью российский беспилотник.

По данным Братчука, в Черном море оккупанты проводят перегруппировку своих сил и средств, а также продолжают блокировку гражданского судоходства.

Спикер ОВА подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов Одессы и области со стороны России остается.

"Враг хочет активизировать проведение воздушной разведки с целью нанесения ракетных ударов по нашим объектам инфраструктуры. К сожалению, эта вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой", – сказал Братчук.

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