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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны усилили защиту границы с Молдовой в районе Приднестровья – Одесская ОВА

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Угроза ракетных обстрелов Одессы и области со стороны России остается, отмечают в ОВА
Угроза ракетных обстрелов Одессы и области со стороны России остается, отмечают в ОВА
Фото: ЕРА

Силы обороны Одесской области усилили защиту украинской границы с Молдовой в районе непризнанного Приднестровья. Об этом 28 апреля сообщил в Facebook спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Силы обороны продолжают выполнять поставленные боевые задания по охране и обороне Одессы и Одесской области. Также, в частности, усилена охрана государственной границы со стороны так называемого Приднестровья, где происходят российские провокации с целью создания определенного источника напряжения для Одессы и Одесской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня ночью подразделения ПВО уничтожили над Одесской областью российский беспилотник.

По данным Братчука, в Черном море оккупанты проводят перегруппировку своих сил и средств, а также продолжают блокировку гражданского судоходства.

Спикер ОВА подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов Одессы и области со стороны России остается.

"Враг хочет активизировать проведение воздушной разведки с целью нанесения ракетных ударов по нашим объектам инфраструктуры. К сожалению, эта вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой", – сказал Братчук.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/videos/586619289037919/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномаштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО

23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

26 апреля оккупанты выпустили по Одесской области три ракеты, одна из которых попала по мосту через Днестровский лиман. Марченко заявил, что РФ пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Мост перекрывали, но в тот же день движение открыли в обе стороны по одной полосе.

27 апреля по мосту был нанесен повторный удар.

Оккупантам нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая, поэтому они обстреливают Одесскую область, заявил Марченко.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Молдова, Приднестровье, война, граница, ПВО, угрозы, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сергей Братчук
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