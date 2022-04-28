Силы обороны усилили защиту границы с Молдовой в районе Приднестровья – Одесская ОВА

"Силы обороны продолжают выполнять поставленные боевые задания по охране и обороне Одессы и Одесской области. Также, в частности, усилена охрана государственной границы со стороны так называемого Приднестровья, где происходят российские провокации с целью создания определенного источника напряжения для Одессы и Одесской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня ночью подразделения ПВО уничтожили над Одесской областью российский беспилотник.
По данным Братчука, в Черном море оккупанты проводят перегруппировку своих сил и средств, а также продолжают блокировку гражданского судоходства.
Спикер ОВА подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов Одессы и области со стороны России остается.
"Враг хочет активизировать проведение воздушной разведки с целью нанесения ракетных ударов по нашим объектам инфраструктуры. К сожалению, эта вероятность нанесения ракетных ударов остается очень высокой", – сказал Братчук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномаштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.
23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, в результате чего погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка. Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.
26 апреля оккупанты выпустили по Одесской области три ракеты, одна из которых попала по мосту через Днестровский лиман. Марченко заявил, что РФ пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Мост перекрывали, но в тот же день движение открыли в обе стороны по одной полосе.
27 апреля по мосту был нанесен повторный удар.
Оккупантам нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая, поэтому они обстреливают Одесскую область, заявил Марченко.