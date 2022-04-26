В результате ракетного удара в Одессе погибли спортсменка и ее муж. Пара ждала ребенка

Об этом Общественному сообщила начальник управления физической культуры и спорта Одесской областной администрации Валентина Кольчак.
Подруга погибшей Вероника Кас написала 25 апреля в Instagram, что Чернецкая была беременна.
"В одну секунду мы потеряли вас. Моя дорогая и милая девочка! Какая же вы были чудесная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребенка и жизнь только начиналась. России нет прощения. Нет слов, чтобы выразить все чувства к российским властям, издающим такие приказы! Это боль и потеря, которую не возместить ничем и никогда!" – отметила женщина.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, погибло не менее восьми человек, в том числе трехмесячная девочка.
Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.