В результате ракетного удара в Одессе погибли спортсменка и ее муж. Пара ждала ребенка

23 апреля Россия нанесла по Одессе ракетный удар, погибло не менее восьми человек Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області / Facebook

Об этом Общественному сообщила начальник управления физической культуры и спорта Одесской областной администрации Валентина Кольчак.

Подруга погибшей Вероника Кас написала 25 апреля в Instagram, что Чернецкая была беременна.

"В одну секунду мы потеряли вас. Моя дорогая и милая девочка! Какая же вы были чудесная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребенка и жизнь только начиналась. России нет прощения. Нет слов, чтобы выразить все чувства к российским властям, издающим такие приказы! Это боль и потеря, которую не возместить ничем и никогда!" – отметила женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @veronika_kas__

Война России против Украины. Главное (обновляется)