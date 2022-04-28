Геращенко сообщил, что Киев обстреляли с территории оккупированного РФ Крыма. Одну из ракет сбили силы ПВО

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что два попадания были зафиксированы в Шевченковском районе.
По информации Геращенко, российские оккупанты изменили тактику и теперь в один район запускают сразу несколько ракет.
"Они запускают сразу три ракеты по одной цели одновременно, чтобы их было сложно сбить, – написал Геращенко. – Мы уже не просим НАТО закрыть нам небо. Но дайте нам мощные системы ПВО, которые позволят нам сбивать крылатые ракеты и самолеты русских ублюдков!"
По информации Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма.
В ГСЧС рассказали, что одна из ракет попала в "объект" (какой именно, в ведомстве не уточнили), еще одна – в жилой дом, который находится рядом. Ракета попала в нижние этажи здания. Геращенко выложил фото поврежденного дома.
"[Президент РФ Владимир] Путин рассказывал, что у него высокоточные ракеты, которые наносят удары по военным объектам. Вот посмотрите, что за военный объект, – сказал советник министра внутренних дел в видеообращении, записанном на месте обстрела. – Это недавно построенный жилой дом в Киеве. Он был мало населен, и мы надеемся, что здесь немного жертв".
Пока точное количество пострадавших неизвестно. Кличко в 21.43 написал в Telegram, что госпитализировали три человека. Но спустя 20 минут Геращенко уточнил, что число пострадавших возросло до шести.
Геращенко также опубликовал фото и видео двигателя российской крылатой ракеты, которая попала в жилой дом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С первых дней полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, российские оккупанты пытались захватить Киев. Украинские власти считают, что оккупанты хотели взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
Оккупанты не сумели зайти в Киев, но оккупировали несколько населенных пунктов вблизи столицы. В начале апреля украинская армия вытеснила их с северной части Украины. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В апреле в Киев начали массово возвращаться жители, хота столичные власти настаивали, что пока рано. По состоянию на 18 апреля, по данным Кличко, в городе уже находилось более 2 млн жителей.
Последний до этого обстрел Киева произошел 16 апреля. Тогда в результате взрывов в Дарницком районе погиб один человек, несколько пострадали.
28 апреля начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что хотя операция по обороне Киева завершена, опасность для города остается. "Противник не отказался от своих агрессивных намерений. Потому мы должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу", – отметил Жирнов.