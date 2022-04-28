Геращенко сообщил, что Киев обстреляли с территории оккупированного РФ Крыма. Одну из ракет сбили силы ПВО

Двигатель ракеты, которая попала в жилой дом в Киеве Скриншот: Anton Gerashchenko / YouTube

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что два попадания были зафиксированы в Шевченковском районе.

По информации Геращенко, российские оккупанты изменили тактику и теперь в один район запускают сразу несколько ракет.

"Они запускают сразу три ракеты по одной цели одновременно, чтобы их было сложно сбить, – написал Геращенко. – Мы уже не просим НАТО закрыть нам небо. Но дайте нам мощные системы ПВО, которые позволят нам сбивать крылатые ракеты и самолеты русских ублюдков!"

По информации Геращенко, удар крылатыми ракетами по Киеву был нанесен с территории оккупированного Россией Крыма.

В ГСЧС рассказали, что одна из ракет попала в "объект" (какой именно, в ведомстве не уточнили), еще одна – в жилой дом, который находится рядом. Ракета попала в нижние этажи здания. Геращенко выложил фото поврежденного дома.

"[Президент РФ Владимир] Путин рассказывал, что у него высокоточные ракеты, которые наносят удары по военным объектам. Вот посмотрите, что за военный объект, – сказал советник министра внутренних дел в видеообращении, записанном на месте обстрела. – Это недавно построенный жилой дом в Киеве. Он был мало населен, и мы надеемся, что здесь немного жертв".

Пока точное количество пострадавших неизвестно. Кличко в 21.43 написал в Telegram, что госпитализировали три человека. Но спустя 20 минут Геращенко уточнил, что число пострадавших возросло до шести.

Геращенко также опубликовал фото и видео двигателя российской крылатой ракеты, которая попала в жилой дом.

ВИДЕО

Видео: Anton Gerashchenko / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)