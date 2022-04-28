"Ничего не прикопал папе?" Российские оккупанты разворовывают оружие у своих сослуживцев

СБУ опубликовала перехват разговора оккупанта с отцом, в котором они обсуждают украденный у своих автомат и снятый с БТР прибор ночного видения.

"Ничего не прикопал папе?" – спрашивает мужчина.

"Папе? Не, еще не прикопал. Себе бы что-нибудь прикопать. БТР подбили слегонца. БТР погнали на ремонт, в итоге ночник ушел куда-то. Мама так и сказала, что сп...здят его, суки", – отвечает солдат.

Отец говорит, что два таких прибора ночного видения стоят 1 млн руб. ($13,450).

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