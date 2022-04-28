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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ничего не прикопал папе?" Российские оккупанты разворовывают оружие у своих сослуживцев

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В середине марта армия РФ, по данным украинской разведки, получила указание перейти на самообеспечение
В середине марта армия РФ, по данным украинской разведки, получила указание перейти на самообеспечение
Фото: depositphotos.com

Мародерство российских оккупантов вышло на новый уровень, они разворовывают боевую технику, оружие и боеприпасы у своих сослуживцев. Об этом 27 апреля сообщила Служба безопасности Украины в Facebook.

СБУ опубликовала перехват разговора оккупанта с отцом, в котором они обсуждают украденный у своих автомат и снятый с БТР прибор ночного видения.

"Ничего не прикопал папе?" – спрашивает мужчина.

"Папе? Не, еще не прикопал. Себе бы что-нибудь прикопать. БТР подбили слегонца. БТР погнали на ремонт, в итоге ночник ушел куда-то. Мама так и сказала, что сп...здят его, суки", – отвечает солдат.

Отец говорит, что два таких прибора ночного видения стоят 1 млн руб. ($13,450).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/670116720869215/

Контекст:

В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.

По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой, в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.

Теги: Россия, СБУ, Украина, оружие, БТР, боеприпасы, мародеры, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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