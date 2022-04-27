"Мы остались, типа отказники" – "Нас разъ...бали. Половина – в плену, половина – "200-е" и "300-е". СБУ опубликовала новый перехват разговора оккупантов

Один из оккупантов рассказал, что из 60 танков в его полку осталось 10 Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Все больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украине. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили в Россию на перегруппировку – после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ", – говорится в сообщении.

СБУ опубликовала перехват разговора одного из таких оккупантов

"Нас 22-го вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться – понял? Типа отказники – понял? Мы остались", – говорит он собеседнику, который, по данным СБУ, находится под Изюмом Харьковской области.

Тот рассказывает о потерях полка.

"У нас было 60 [танков], осталось 10. Разъ...бали нас... Половина – в плену, половина – "200-е" и "300-е". Когда выводить будут – тоже не поймешь... Говорили, 24-го – ни х...я, уже сказали, 26-го – такая же х...йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая", – говорит военнослужащий, который находится в районе Изюма.

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