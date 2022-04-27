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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы остались, типа отказники" – "Нас разъ...бали. Половина – в плену, половина – "200-е" и "300-е". СБУ опубликовала новый перехват разговора оккупантов

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Один из оккупантов рассказал, что из 60 танков в его полку осталось 10
Один из оккупантов рассказал, что из 60 танков в его полку осталось 10
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Служба безопасности Украины 27 апреля заявила, что все больше российских военнослужащих отказываются отправляться на войну в Украину.

"Все больше российских военных начинают бунтовать и отказываются идти на войну в Украине. Особенно это касается тех оккупантов, которых отправили в Россию на перегруппировку – после того, как их подразделения потерпели сокрушительное поражение от ВСУ", – говорится в сообщении. 

СБУ опубликовала перехват разговора одного из таких оккупантов

"Нас 22-го вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться – понял? Типа отказники – понял? Мы остались", – говорит он собеседнику, который, по данным СБУ, находится под Изюмом Харьковской области. 

Тот рассказывает о потерях полка. 

"У нас было 60 [танков], осталось 10. Разъ...бали нас... Половина – в плену, половина – "200-е" и "300-е". Когда выводить будут – тоже не поймешь... Говорили, 24-го – ни х...я, уже сказали, 26-го – такая же х...йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая", – говорит военнослужащий, который находится в районе Изюма. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1329837530847856/

Контекст:

СБУ с начала вторжения регулярно публикует перехваты разговоров российских оккупантов. Один из последних подтверждает, что руководство РФ занижает потери на войне в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, вторжение, война России против Украины, военнослужащий, прослушка, Служба безопасности Украины
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