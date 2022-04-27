ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские правоохранители объявили о подозрении главе и 418 депутатам Госдумы РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обращение к президенту РФ с просьбой о признании "ДНР" и "ЛНР" государствами поддержали 418 из 450 депутатов Госдумы
Обращение к президенту РФ с просьбой о признании "ДНР" и "ЛНР" государствами поддержали 418 из 450 депутатов Госдумы
Фото: depositphotos.com

Председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину и 418 депутатам, голосовавшим за признание "ДНР" и ЛНР", сообщили о подозрении. Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора Украины.

"При процессуальном руководстве органов прокуратуры завершена процедура сообщения о подозрениях председателю и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального собрания РФ, поддержавшим принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля на заседании Госдумы РФ поддержали постановление с обращением к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Также 22 февраля они поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Досудебное расследование в уголовном производстве ведет СБУ при процессуальном руководстве Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областных прокуратур.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/358463369649836

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой. 

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости так называемых республик "ЛНР" и "ДНР". 

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого решения. 

В тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Теги: СБУ, депутаты, Госдума, следствие, ДНР, война России против Украины, ЛНР, Вячеслав Володин, война на Донбассе, подозрение, ЛДНР, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину
Британская группа The Tiger Lillies показала карикатуру на россиян, поддерживающих нападение РФ на Украину
  "Чувствую себя любимой женщиной". Астафьева рассказала о новых отношениях
  "Чувствую себя любимой женщиной". Астафьева рассказала о новых отношениях
  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком
  "Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком
"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"
"Вся Россия в одном видео". Дурнев показал, как россиянка делала пепси-колу из варенья, а получила "х...йню"
"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ
"Совсем не подходит, нужно от него уйти". 63-летняя Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом – СМИ
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым
  Астафьева стала телеведущей
  Астафьева стала телеведущей
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Мишина: Когда мне пишут, что многие россияне не виноваты, хочется их запереть в подвалах Мариуполя, и пусть гниют
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
Семья Осборна примет в своем доме беженцев из Украины
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
"...баный стыд. Упоминает войну и рекламирует вибратор". Цимбалюк раскритиковал украинского блогера
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
  Tarabarova о жизни в Ивано-Франковске: Война многих поселила в одном помещении. Это тяжело. Женщины сходят с ума. Много семей распадается
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (439400)
2
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (40912)
3
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (32314)
4
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (26357)
5
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (22458)
6
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (21144)
7
Сумская о проживающей в РФ дочери-актрисе: Мне пишут: "Пусть уезжает". Только уехать с двумя детьми сложно. Бросить свой дом – ну как это? (17935)
8
"Это безопаснее для него". Жена Макаревича рассказала, будет ли у их сына российское гражданство (17397)
 
 
 
 