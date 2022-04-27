Украинские правоохранители объявили о подозрении главе и 418 депутатам Госдумы РФ

Обращение к президенту РФ с просьбой о признании "ДНР" и "ЛНР" государствами поддержали 418 из 450 депутатов Госдумы Фото: depositphotos.com

"При процессуальном руководстве органов прокуратуры завершена процедура сообщения о подозрениях председателю и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального собрания РФ, поддержавшим принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля на заседании Госдумы РФ поддержали постановление с обращением к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Также 22 февраля они поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Досудебное расследование в уголовном производстве ведет СБУ при процессуальном руководстве Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областных прокуратур.

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