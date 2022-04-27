Украинские правоохранители объявили о подозрении главе и 418 депутатам Госдумы РФ

"При процессуальном руководстве органов прокуратуры завершена процедура сообщения о подозрениях председателю и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального собрания РФ, поддержавшим принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, председатель и 418 из 450 депутатов 15 февраля на заседании Госдумы РФ поддержали постановление с обращением к президенту с просьбой рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.
Также 22 февраля они поддержали ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "ДНР" и "ЛНР".
Досудебное расследование в уголовном производстве ведет СБУ при процессуальном руководстве Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областных прокуратур.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости так называемых республик "ЛНР" и "ДНР".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого решения.
В тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".