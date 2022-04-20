Москва из-за неудач на фронте начала "чистки" главарей "ЛНР" – украинская разведка

Согласно полученной украинской разведкой информации, "министр внутренних дел "ЛНР" генерал-майор" Корнет Игорь Александрович 1973 года рождения арестован сотрудниками ФСБ России и сейчас содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону.
По данным ГУР Минобороны, арест Корнета вызвал негативную реакцию со стороны так называемых силовых структур и политического руководства "республики", которые расценивают это как начало изменений в террористической организации. При этом главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник пытается добиться освобождения Корнета из-под ареста и восстановления его в должности.
"Таким образом, "чистки" в политическом руководстве так называемой "ЛНР" свидетельствуют о признании Москвой несостоятельности выполнять поставленные задачи действующими руководителями "ЛНР" в условиях ведения войны с Украиной. За счет кадровых изменений и устрашения руководства квазиреспублики Россия пытается в максимально сжатые сроки наладить эффективную работу по мобилизации человеческого ресурса на временно оккупированных территориях Луганской области для быстрого замещения потерь в частях и подразделениях 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск и продолжения ведения боевых действий против Украины", – отметили в украинской разведке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По сведениям Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на 20 апреля составили около 20,9 тыс. человек.
По данным британской разведки, ВСУ успешно отражают многочисленные попытки наступления российских оккупантов на Донбассе.