Москва из-за неудач на фронте начала "чистки" главарей "ЛНР" – украинская разведка

По данным украинской разведки, "министр внутренних дел "ЛНР" Корнет содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону Фото: depositphotos.com

Согласно полученной украинской разведкой информации, "министр внутренних дел "ЛНР" генерал-майор" Корнет Игорь Александрович 1973 года рождения арестован сотрудниками ФСБ России и сейчас содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону.

По данным ГУР Минобороны, арест Корнета вызвал негативную реакцию со стороны так называемых силовых структур и политического руководства "республики", которые расценивают это как начало изменений в террористической организации. При этом главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник пытается добиться освобождения Корнета из-под ареста и восстановления его в должности.

"Таким образом, "чистки" в политическом руководстве так называемой "ЛНР" свидетельствуют о признании Москвой несостоятельности выполнять поставленные задачи действующими руководителями "ЛНР" в условиях ведения войны с Украиной. За счет кадровых изменений и устрашения руководства квазиреспублики Россия пытается в максимально сжатые сроки наладить эффективную работу по мобилизации человеческого ресурса на временно оккупированных территориях Луганской области для быстрого замещения потерь в частях и подразделениях 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск и продолжения ведения боевых действий против Украины", – отметили в украинской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)