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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Москва из-за неудач на фронте начала "чистки" главарей "ЛНР" – украинская разведка

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По данным украинской разведки, "министр внутренних дел "ЛНР" Корнет содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону
По данным украинской разведки, "министр внутренних дел "ЛНР" Корнет содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону
Фото: depositphotos.com

Российские власти из-за неудач на фронте начали "чистки" главарей террористической организации "ЛНР". Об этом 20 апреля в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Согласно полученной украинской разведкой информации, "министр внутренних дел "ЛНР" генерал-майор" Корнет Игорь Александрович 1973 года рождения арестован сотрудниками ФСБ России и сейчас содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону.

По данным ГУР Минобороны, арест Корнета вызвал негативную реакцию со стороны так называемых силовых структур и политического руководства "республики", которые расценивают это как начало изменений в террористической организации. При этом главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник пытается добиться освобождения Корнета из-под ареста и восстановления его в должности.

"Таким образом, "чистки" в политическом руководстве так называемой "ЛНР" свидетельствуют о признании Москвой несостоятельности выполнять поставленные задачи действующими руководителями "ЛНР" в условиях ведения войны с Украиной. За счет кадровых изменений и устрашения руководства квазиреспублики Россия пытается в максимально сжатые сроки наладить эффективную работу по мобилизации человеческого ресурса на временно оккупированных территориях Луганской области для быстрого замещения потерь в частях и подразделениях 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск и продолжения ведения боевых действий против Украины", – отметили в украинской разведке.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/295447042766723

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По сведениям Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на 20 апреля составили около 20,9 тыс. человек.

По данным британской разведки, ВСУ успешно отражают многочисленные попытки наступления российских оккупантов на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, арест, ФСБ, разведка, террористы, боевики, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, ЛНР, Леонид Пасечник
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