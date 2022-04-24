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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никонов: 90% населения "ЛДНР" было брошено пушечным мясом перед российскими войсками. Вот так вы нужны России

 
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Никонов: Жители "ЛДНР" для россиян никто, мусор
Никонов: Жители "ЛДНР" для россиян никто, мусор
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Если бы люди в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей нашли в себе силы сбросить российских "руководителей", им бы не пришлось сейчас умирать за "русский мир". Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

"Взять Донецкую и Луганскую области, всего одна треть территории была завоевана российской армией в 2014 году. Две трети территории были украинскими. Никто там никого не убивал, никаких нацистов там не было, люди жили в абсолютно нормальном режиме. Никто над ними не издевался", – подчеркнул Никонов.

По его словам, жизнь жителей оккупированных территорий не имеет никакой ценности для России.

"Какое количество бизнесменов из захваченных территорий выехало в Украину? Более 90%. Все здравомыслящие люди. Что случилось в оккупированных территориях? Половина оставшихся бизнесменов, как они говорят, зашли "на подвал" и переписали свое имущество на бандитов. И вот он "русский мир" сегодня: 90% мужского населения, включая студентов, представителей донецкой филармонии, были отправлены на фронт пушечным мясом впереди российских войск. Вот отношение, господа из "ЛДНР", к вам со стороны "русского мира". Вот так вы нужны России. Вы никто для них. Вы мусор, который они используют в личных целях и говорят, что они якобы за вас воюют. Если бы нашли мужество и сбросили этих "руководителей", за полгода была бы на Донбассе тишь и благодать", – сказал Никонов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, война, Алеся Бацман, Игорь Никонов, война России против Украины, население, ЛДНР, русский мир
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