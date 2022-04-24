Жданов: Россия не начала массированного наступления на Донбассе, потому что так и не смогла собрать ударную группировку

Жданов пояснил, что наступательная операция может продолжаться от семи до 14 дней. По его словам, даже в хорошо обеспеченной армии и с прекрасно налаженной логистикой, на большее, как правило, возможностей не хватает, надо делать оперативную паузу и перегруппировку войск.
"Россия пошла в наступление, но она не начала массированного наступления, потому что они так и не смогли собрать единую ударную группировку для того, чтобы – первый удар должен быть самым мощным. Первый удар должен ошеломлять противника по мощности, и постараться первым ударом сделать брешь в обороне. И тогда можно развивать успех. Потом вводить второй эшелон и так далее. Но они даже этого [не смогли], они из непосредственного соприкосновения перешли к атакующим действиям", – сказал эксперт.
Теперь, по его словам, россияне пытаются нарастить усилия путем введения резерва, но процесс "размазывается во времени".
"Мы позиционной обороной пытаемся максимально перемолотить эту машину. Пока нам удается. Я думаю, что в ближайшие неделю-две мы будем вести активные позиционные бои по снижению наступательного потенциала российских войск. Простым языком, мы их будем просто изматывать. Они идут в атаку – мы их бьем. Они отходят, перегруппировываются, идут в атаку – мы их опять бьем. И при этом мы еще и маневрируем между позициями. Вот это главная задача, и я думаю, до конца апреля мы будем наблюдать", – сказал Жданов.
Он подчеркнул, что, когда у российских войск закончится наступательный потенциал и они выдохнутся, как произошло под Киевом, тогда Украина сможет "начинать разговор о контрнаступательной операции".
"Но для того, чтобы собрать третью волну наступления, России понадобится как минимум от трех до шести месяцев", – добавил полковник запаса.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что сражение на Донбассе может повлиять на ход всей войны.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 21 апреля сказал, что "большое наступление" еще не началось, а российская армия пока только "испытывает на прочность" ВСУ.