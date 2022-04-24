Жданов: Россия не начала массированного наступления на Донбассе, потому что так и не смогла собрать ударную группировку

Жданов пояснил, что наступательная операция может продолжаться от семи до 14 дней. По его словам, даже в хорошо обеспеченной армии и с прекрасно налаженной логистикой, на большее, как правило, возможностей не хватает, надо делать оперативную паузу и перегруппировку войск.

"Россия пошла в наступление, но она не начала массированного наступления, потому что они так и не смогли собрать единую ударную группировку для того, чтобы – первый удар должен быть самым мощным. Первый удар должен ошеломлять противника по мощности, и постараться первым ударом сделать брешь в обороне. И тогда можно развивать успех. Потом вводить второй эшелон и так далее. Но они даже этого [не смогли], они из непосредственного соприкосновения перешли к атакующим действиям", – сказал эксперт.

Теперь, по его словам, россияне пытаются нарастить усилия путем введения резерва, но процесс "размазывается во времени".

"Мы позиционной обороной пытаемся максимально перемолотить эту машину. Пока нам удается. Я думаю, что в ближайшие неделю-две мы будем вести активные позиционные бои по снижению наступательного потенциала российских войск. Простым языком, мы их будем просто изматывать. Они идут в атаку – мы их бьем. Они отходят, перегруппировываются, идут в атаку – мы их опять бьем. И при этом мы еще и маневрируем между позициями. Вот это главная задача, и я думаю, до конца апреля мы будем наблюдать", – сказал Жданов.

Он подчеркнул, что, когда у российских войск закончится наступательный потенциал и они выдохнутся, как произошло под Киевом, тогда Украина сможет "начинать разговор о контрнаступательной операции".

"Но для того, чтобы собрать третью волну наступления, России понадобится как минимум от трех до шести месяцев", – добавил полковник запаса.

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