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МИД Украины о заявлениях главы МИД Австрии: Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы

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МИД Украины прокомментировал заявление Шалленберга
МИД Украины прокомментировал заявление Шалленберга
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины разочаровано высказываниями австрийского министра иностранных дел Александра Шалленберга относительно евроинтеграционной перспективы Украины. Об этом в комментарии "РБК-Украина", который был опубликован 24 апреля, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран – основателей ЕС поддерживает членство Украины", – заявил Николенко.

Он напомнил слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что Украина платит "слишком высокую цену за ошибки некоторых правительств Европы", необъективное восприятие реальности которых уже привело к политическому и экономическому ослаблению ЕС и дало возможность России подорвать его стабильность.

"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу – значит потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем приобщения возможностей Украины", – сказал спикер.

Николенко заявил, что во время войны против России Украина стала "форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и ценностей".

Шалленберг сделал несколько заявлений, в которых выступил против членства Украины в ЕС. Он считает, что Украина не должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне этого года. Также Шалленберг заявил, что нужно искать другие модели для Украины, чем вступление в Евросоюз – присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.

Контекст:

28 февраля, после начала масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Австрия, Балканы, евроинтеграция, Евросоюз, Александер Шалленберг
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