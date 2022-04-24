МИД Украины о заявлениях главы МИД Австрии: Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что подавляющее большинство населения стран – основателей ЕС поддерживает членство Украины", – заявил Николенко.

Он напомнил слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что Украина платит "слишком высокую цену за ошибки некоторых правительств Европы", необъективное восприятие реальности которых уже привело к политическому и экономическому ослаблению ЕС и дало возможность России подорвать его стабильность.

"Похоже, нынешней войны, жертв и разрушений им мало. Продолжать под разными предлогами откладывать во времени членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу – значит потакать агрессивным планам Путина и тормозить укрепление Евросоюза путем приобщения возможностей Украины", – сказал спикер.

Николенко заявил, что во время войны против России Украина стала "форпостом защиты безопасности ЕС, европейской свободы и ценностей".

Шалленберг сделал несколько заявлений, в которых выступил против членства Украины в ЕС. Он считает, что Украина не должна получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне этого года. Также Шалленберг заявил, что нужно искать другие модели для Украины, чем вступление в Евросоюз – присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации.