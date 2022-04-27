"Пацанов дох..я по...башило наших. 25 900 погибших". СБУ опубликовала перехват разговора оккупантов о потерях

По данным Генштаба ВСУ, в Украине погибло около 22,4 тыс. российских оккупантов Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Пацанов дох...я по...башило наших, п...здец дох...я. Официально это одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это, бл..дь, за два месяца", – рассказал оккупант.

Он рассказал о смерти командира бригады.

"Комбригу прям в живот прилетело. Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили. Он уже со всеми прощался. Увезли в Россию, короче, а там уже сердце не выдержало", – сообщил мужчина.

В спецслужбе отметили, что руководство РФ занижает потери на войне в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)