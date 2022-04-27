"Пацанов дох..я по...башило наших. 25 900 погибших". СБУ опубликовала перехват разговора оккупантов о потерях

"Пацанов дох...я по...башило наших, п...здец дох...я. Официально это одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это, бл..дь, за два месяца", – рассказал оккупант.
Он рассказал о смерти командира бригады.
"Комбригу прям в живот прилетело. Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили. Он уже со всеми прощался. Увезли в Россию, короче, а там уже сердце не выдержало", – сообщил мужчина.
В спецслужбе отметили, что руководство РФ занижает потери на войне в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Медиазона" проанализировала данные более 1700 погибших в Украине оккупантов, среди них не менее 500 десантников, морских пехотинцев и спецназовцев. Издание написало, что минобороны РФ сообщало о потерях в войне против Украины дважды: 2-го и 25 марта – и называло цифры в 498 и 1351 человек. Госдепартамент США в конце марта оценил потери РФ в 10 тыс. человек.
Потери среди личного состава российских оккупантов по состоянию на 27 апреля достигли около 22,4 тыс. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины.