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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пацанов дох..я по...башило наших. 25 900 погибших". СБУ опубликовала перехват разговора оккупантов о потерях

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По данным Генштаба ВСУ, в Украине погибло около 22,4 тыс. российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, в Украине погибло около 22,4 тыс. российских оккупантов
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины 27 апреля в Facebook опубликовала перехват разговора солдата российской оккупационной армии со своим знакомым, в котором они обсуждают свои потери.

"Пацанов дох...я по...башило наших, п...здец дох...я. Официально это одно, а я тебя скажу: 25 900 погибших. Это, бл..дь, за два месяца", – рассказал оккупант.

Он рассказал о смерти командира бригады.

"Комбригу прям в живот прилетело. Кишки ему собрали обратно в живот, на вертушке отправили. Он уже со всеми прощался. Увезли в Россию, короче, а там уже сердце не выдержало", –  сообщил мужчина.

В спецслужбе отметили, что руководство РФ занижает потери на войне в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/3057369217858346/

Контекст:

"Медиазона" проанализировала данные более 1700 погибших в Украине оккупантов, среди них не менее 500 десантников, морских пехотинцев и спецназовцев. Издание написало, что минобороны РФ сообщало о потерях в войне против Украины дважды: 2-го и 25 марта – и называло цифры в 498 и 1351 человек. Госдепартамент США в конце марта оценил потери РФ в 10 тыс. человек.

Потери среди личного состава российских оккупантов по состоянию на 27 апреля достигли около 22,4 тыс. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины.

Теги: Россия, СБУ, Украина, война России против Украины, погибшие, Служба безопасности Украины, потери России, российские оккупанты
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