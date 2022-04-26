"Медиазона" проанализировала данные погибших в Украине оккупантов. Среди них десантники и спецназовцы

РФ потеряла с начала полномасштабного вторжения около 22,1 тыс. военных в Украине Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Это больше официального числа погибших, названного минобороны России в конце марта, реальные потери, конечно, значительно выше. Собранные нами данные позволяют судить о том, что происходит с российской армией во время вторжения", – отметили журналисты.

Они пришли к выводу, что из 1744 россиян, погибших с начала полномасштабного вторжения РФ, погибли не менее 500 десантников, морских пехотинцев и спецназовцев.

"Крупные потери понесли псковские и костромские десантники, уже принимавшие участие в боях в Украине в 2014 году. Погибло более 300 офицеров. Среди них – два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом. На поле боя оказались и те, в чьи задачи вообще не входит война на чужой территории: убито больше 70 бойцов Росгвардии. Погибло не менее 20 летчиков авиации и семеро вертолетчиков", – подчеркнула "Медиазона".

Скриншот: zona.media

Россия потеряла в войне 317 офицеров, треть из них – старший офицерский состав: майоры, подполковники и полковники. Журналисты добавили, что большинство погибших оккупантов – молодые люди из небогатых регионов. 69 из них было не больше 19 лет, вероятно, некоторые из них были срочниками.

"Медиазона" пишет, что минобороны РФ сообщало о потерях в войне против Украины дважды: 2-го и 25 марта – и называло цифры в 498 и 1351 человек. Госдепартамент США в конце марта оценил потери РФ в 10 тыс. человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)