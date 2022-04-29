Мэр Херсона: Референдума не будет. Оккупанты планируют присоединить Херсонскую область к Крыму

"Относительно референдума. У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет референдум. Когда они будут его планировать – трудно сейчас сказать. Что я вижу: референдума не будет. Думаю, что они, скорее всего, [планируют область] присоединять к [Крыму]. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет", – сказал мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
Очередной митинг состоялся 27 апреля, оккупанты разогнали мирных жителей, применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов. "Медуза", ссылаясь на источники в администрации президента РФ, сообщила 27 апреля, что "референдум" оккупанты хотят провести в середине мая.