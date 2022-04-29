Мэр Херсона: Референдума не будет. Оккупанты планируют присоединить Херсонскую область к Крыму

"Относительно референдума. У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет референдум. Когда они будут его планировать – трудно сейчас сказать. Что я вижу: референдума не будет. Думаю, что они, скорее всего, [планируют область] присоединять к [Крыму]. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет", – сказал мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)