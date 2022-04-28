Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"

"Херсон, спасибо вам за героическое сопротивление. За то, что, несмотря на давление, угрозы, похищения и попытки "промывания мозгов", вы держитесь. Вы проявляете стойкость и мужество. Херсон – Украина. И любая попытка доказать обратное – обречена на провал. Осталось еще чуть-чуть, и ваши усилия будут вознаграждены. Слава Украине! Слава Херсону! Слава украинцам в Херсоне!" – написал он.

Серга в ролике перед камерой прочитал авторское стихотворение, в котором рассказал, что произойдет с "российской грязью".

"Колись закінчиться страшний цей сон,

І знову розквітне Херсон,

І люди – красиві та вільні люди –

Тоді запанують у ньому.

Стече безкорисна російська багнюка

По трубах до себе – до пекла", – отметил Серга в стихотворении.

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