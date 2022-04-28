Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"

"Херсон, спасибо вам за героическое сопротивление. За то, что, несмотря на давление, угрозы, похищения и попытки "промывания мозгов", вы держитесь. Вы проявляете стойкость и мужество. Херсон – Украина. И любая попытка доказать обратное – обречена на провал. Осталось еще чуть-чуть, и ваши усилия будут вознаграждены. Слава Украине! Слава Херсону! Слава украинцам в Херсоне!" – написал он.
Серга в ролике перед камерой прочитал авторское стихотворение, в котором рассказал, что произойдет с "российской грязью".
"Колись закінчиться страшний цей сон,
І знову розквітне Херсон,
І люди – красиві та вільні люди –
Тоді запанують у ньому.
Стече безкорисна російська багнюка
По трубах до себе – до пекла", – отметил Серга в стихотворении.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Коля Серга пошел служить в ВСУ на второй день войны. Музыкант и поэт окончил военную кафедру Одесского государственного экологического университета.
Часть Херсонской области, в том числе областной центр, сейчас находится под оккупацией российских войск.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.
26 апреля оккупанты представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций.