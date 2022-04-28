Кацурин: Россия – это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки

"Мой прекрасный Бердянск. Мой прекрасный, спасенный от нацистов Бердянск. У нас действительно был нацизм. Когда я учился в гимназии, в городе вел активную деятельность один скинхед. Он бухал и слушал "Коррозию металла". В то же время в Бердянске училось несколько студентов из Африки, и однажды скинхед сказал им какую-то грубость на Приморской площади, за что мгновенно получил от них п...зды. На этом настоящая денацификация Бердянска завершилась. Теперь пришла Россия", – написал он.
Кацурин сравнил страну-агрессора с венерическим заболеванием.
"Россия – это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки. Греет душу только одно – 100 лет назад сифилис лечить не умели. А потом научились", – отметил он.
Кацурин показал в посте снимки, сделанные в Бердянске, а также скриншоты пропагандистских материалов РФ о якобы свободной жизни города, а также сообщения от местных жителей с рассказами о тотальной безработице в городе с приходом оккупантов.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупационные войска РФ вошли в Бердянск 27 февраля. Жители города 16 марта вышли на проукраинский митинг. Они скандировали "Бердянск – це Україна", "Україна понад усе", "Слава нації! Смерть ворогам". 21 марта оккупанты избили вышедших на проукраинский митинг жителей Бердянска.
Самопровозглашенный "мэр" оккупированного Бердянска Александр Сауленко 20 апреля назначил своим "заместителем" местного дворника. "В Бердянске оккупанты и коллаборанты привлекают в свои ряды местных фриков. Стало известно, что так называемый "мэр" курортного города Сауленко назначил своим "заместителем" гражданина Украины Никиту Самойленко, уроженца Бердянска", – сообщила Запорожская областная военная администрация.