Кацурин: Россия – это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки

"Мой прекрасный Бердянск. Мой прекрасный, спасенный от нацистов Бердянск. У нас действительно был нацизм. Когда я учился в гимназии, в городе вел активную деятельность один скинхед. Он бухал и слушал "Коррозию металла". В то же время в Бердянске училось несколько студентов из Африки, и однажды скинхед сказал им какую-то грубость на Приморской площади, за что мгновенно получил от них п...зды. На этом настоящая денацификация Бердянска завершилась. Теперь пришла Россия", – написал он.

Кацурин сравнил страну-агрессора с венерическим заболеванием.

"Россия – это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки. Греет душу только одно – 100 лет назад сифилис лечить не умели. А потом научились", – отметил он.

Кацурин показал в посте снимки, сделанные в Бердянске, а также скриншоты пропагандистских материалов РФ о якобы свободной жизни города, а также сообщения от местных жителей с рассказами о тотальной безработице в городе с приходом оккупантов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Katsurin (@misha_katsurin)

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