Роднянский: В России пытаются "отменить" Украину как страну – вычистить упоминания из учебников и уничтожить намеки на цвета флага

Роднянский: Старая шутка о том, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым, обретает новую жизнь Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

"Старая шутка о том, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым, обретает новую жизнь. Историю постоянно переписывают под нужды момента. Сейчас Россия ведет войну с Украиной не только на полях сражений. В России в прямом смысле слова пытаются "отменить" Украину как страну – вычистить упоминания о ней из школьных учебников и уничтожить даже малейший намек на цвета украинского флага в повседневной жизни. Признаюсь честно, масштабы развязанной антиукраинской кампании потрясают", – написал он.

Роднянский отметил, что сразу после начала войны сотрудников группы компаний "Просвещение" настоятельно попросили убрать "некорректные" упоминания Украины и Киева изо всех школьных учебников. По его словам, перед издательством поставили задачу "сделать так, как будто Украины просто нет".

"Российские власти объявили настоящую войну сочетанию желтого и голубого цветов. За желто-голубые кроссовки можно легко попасть в полицейский участок. Перекрашивают жилые дома, аэропорты, со стадионов убирают сидения "неправильных" цветов", – заявил продюсер.

Он рассказал, что жительницу Пскова полицейские заставили перекрасить желто-голубой забор у дома из-за "нежелательных ассоциаций" с флагом Украины.

"Забор можно перекрасить, учебники можно отредактировать, можно создать виртуальную картину реальности с Украиной, "готовящейся нанести первый удар" по вооруженной ядерным оружием России, и доблестных воинах, "освобождающих от нацистов" соседнюю страну. Но надолго ли хватит этого самообмана? Стыдно потом будет ужасно", – заявил Роднянский.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)