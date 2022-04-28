Бульвар Шоубиз
 
28 апреля, 2022
 
Новости

Роднянский: В России пытаются "отменить" Украину как страну – вычистить упоминания из учебников и уничтожить намеки на цвета флага

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Роднянский: Старая шутка о том, что Россия страна с непредсказуемым прошлым, обретает новую жизнь
Роднянский: Старая шутка о том, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым, обретает новую жизнь
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Продюсер Александр Роднянский 27 апреля в Instagram рассказал, как в России работает антиукраинская пропаганда в сфере образования и в быту.

"Старая шутка о том, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым, обретает новую жизнь. Историю постоянно переписывают под нужды момента. Сейчас Россия ведет войну с Украиной не только на полях сражений. В России в прямом смысле слова пытаются "отменить" Украину как страну – вычистить упоминания о ней из школьных учебников и уничтожить даже малейший намек на цвета украинского флага в повседневной жизни. Признаюсь честно, масштабы развязанной антиукраинской кампании потрясают", – написал он.

Роднянский отметил, что сразу после начала войны сотрудников группы компаний "Просвещение" настоятельно попросили убрать "некорректные" упоминания Украины и Киева изо всех школьных учебников. По его словам, перед издательством поставили задачу "сделать так, как будто Украины просто нет".

"Российские власти объявили настоящую войну сочетанию желтого и голубого цветов. За желто-голубые кроссовки можно легко попасть в полицейский участок. Перекрашивают жилые дома, аэропорты, со стадионов убирают сидения "неправильных" цветов", – заявил продюсер.

Он рассказал, что жительницу Пскова полицейские заставили перекрасить желто-голубой забор у дома из-за "нежелательных ассоциаций" с флагом Украины.

"Забор можно перекрасить, учебники можно отредактировать, можно создать виртуальную картину реальности с Украиной, "готовящейся нанести первый удар" по вооруженной ядерным оружием России, и доблестных воинах, "освобождающих от нацистов" соседнюю страну. Но надолго ли хватит этого самообмана? Стыдно потом будет ужасно", – заявил Роднянский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Роднянский в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта он заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
Роднянский: В России пытаются "отменить" Украину как страну вычистить упоминания из учебников и уничтожить намеки на цвета флага
Роднянский: В России пытаются "отменить" Украину как страну – вычистить упоминания из учебников и уничтожить намеки на цвета флага
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой
Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео
Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео
  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео
  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео
"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца
"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Хотите песню для своей женщины? Я готов писать каждому, кто задонатит большую сумму!" Крупин объявил сбор средств для ВСУ
"Хотите песню для своей женщины? Я готов писать каждому, кто задонатит большую сумму!" Крупин объявил сбор средств для ВСУ
Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали
Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали
  Кондратюк о разрушенном оккупантами доме: Я подал на оформление помощи, но буду готов ее получить, если она будет за счет репараций РФ
  Кондратюк о разрушенном оккупантами доме: Я подал на оформление помощи, но буду готов ее получить, если она будет за счет репараций РФ
Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться
Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Раз в ход пошли палки, давайте поковыряем Киркорова, Баскова, Лазарева". Потап ответил "клоунессе" Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
"Новинки импортозамещения! Еда с ароматизатором еды". Мозговая посмеялась над продуктами, которые продаются в России
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Названа дата отъезда группы Kalush Orchestra на "Евровидение 2022" в Турин
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Продюсер Поляковой Ясинский о российских знаменитостях: Нам надо знать о них ровно столько, сколько мы знаем о словацких или венгерских артистах
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы. Рецепт от эксперта
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 