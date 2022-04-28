"Что за дикость". Осадчая публично пристыдила Билозир за угрозы судом Поляковой и Матвиенко

"Ну что же за дикость… Можно написать лично певицам [Оле Поляковой, Тоне Матвиенко, Ольге Полежаке] свое неудовольствие, попросить в следующий раз спрашивать разрешение на исполнение... Но вот так публично устраивать срач? Оксана Билозир, при всем уважении, это нехорошо во время войны устраивать такого рода разборки", – написала Осадчая.

Она отметила, что сейчас все делают то, что могут и где могут. Поют, собирают, помогают.

"Сейчас нужно поддерживать каждое начинание и инициативу, а не грозить судом. Мы бы все были рады увидеть ваше исполнение песен на благотворительных концертах", – заявила телеведущая.

Она отметила, что отвечает в публичном поле, так как Билозир начала обсуждение именно так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Война России против Украины. Главное (обновляется)