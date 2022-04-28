"Что за дикость". Осадчая публично пристыдила Билозир за угрозы судом Поляковой и Матвиенко

"Ну что же за дикость… Можно написать лично певицам [Оле Поляковой, Тоне Матвиенко, Ольге Полежаке] свое неудовольствие, попросить в следующий раз спрашивать разрешение на исполнение... Но вот так публично устраивать срач? Оксана Билозир, при всем уважении, это нехорошо во время войны устраивать такого рода разборки", – написала Осадчая.
Она отметила, что сейчас все делают то, что могут и где могут. Поют, собирают, помогают.
"Сейчас нужно поддерживать каждое начинание и инициативу, а не грозить судом. Мы бы все были рады увидеть ваше исполнение песен на благотворительных концертах", – заявила телеведущая.
Она отметила, что отвечает в публичном поле, так как Билозир начала обсуждение именно так.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 апреля Билозир пригрозила своим коллегам, украинским певицам Оле Поляковой, Тоне Матвиенко и Ольге Полежаке "письмами счастья" за нарушение авторских прав.
Билозир была удостоена звания народной артистки Украины в 1994 году. На должности министра культуры Украины она пребывала с февраля по сентябрь 2005 года.
Была депутатом Верховной Рады IV, V, VI и VIII созывов.