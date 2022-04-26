"Мне приятно, что нравятся мои песни, но чтобы так нагло их перепевать?" Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко "письмами счастья" за плагиат

Песня "Колискова для України" в исполнении Поляковой после обвинений Билозир стала недоступной для прослушивания Фото: Oksana Bilozir / Facebook, Оля Полякова / Facebook

Билозир заявила, что артистки использовали песни из ее репертуара без разрешения.

"Мне, конечно, приятно, что многим из вас нравятся песни, которые я исполняю, но чтобы так нагло их перепевать, несмотря на авторское право, интеллектуальные права?! Неужели не хватает творческой фантазии и своего креативного мышления? Напоминаю, что война войной, а законы в Украине работают! Хотите получать "письма счастья"?" – написала Билозир.

В частности, артистка заявила, что "Колискова для України" в исполнении Поляковой – это перепев ее песни "Свеча" о геноциде украинцев из-за Голодомора. В настоящее время на YouTube-канале Поляковой эта песня скрыта.

Билозир также отметила, что Матвиенко использовала в своем творчестве ее песню "Коханий", а Полежака – "Кленову баладу".

Артистки пока не комментировали официально заявление Билозир.