Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2022
 
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"Дело в том, что она не в Украине". Козловский прокомментировал заявление Каминской, назвавшей концерты для военных пиром во время чумы

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Козловский: Я это даже слышать не могу
Козловский: Я это даже слышать не могу
Фото: vitaliy.kozlovskiy.info / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский 26 апреля в интервью изданию "КП в Украине" прокомментировал высказывание украинской певицы Славы Кминской о том, что война – не время для презентации украинских патриотических песен, а также для выступлений перед военнослужащими ВСУ.

"Все это – пир во время чумы. Ездить поддерживать наших солдат? Не надо, ведь солдаты должны находиться в состоянии, мне так кажется, сосредоточенном, чтобы вот это вот все не расслабляло – эти песни-пляски. Но это мое мнение", – заявила 19 апреля артистка

Козловский, реагируя на ее слова, подчеркнул, что певица говорила это, находясь за границей. 

"Я это даже слышать не могу. Дело в том, что она сейчас не в Украине, ей так кажется. Наоборот, необходимо поднимать дух, настроение, шутить, петь. И это не пир во время чумы, поверьте мне. Концерты сегодня проходят не в том формате, в котором они проходили раньше. Это совсем другая эмоция. Многие песни, которые когда-то пелись, теперь звучат совсем по-другому. И воспринимаются по-другому. Поэтому я с этим не согласен", – подчеркнул Козловский. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.

Козловский во время войны выступает с концертами перед переселенцами и украинскими военными. 

Теги: война России против Украины, Виталий Козловский, Слава Каминская
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