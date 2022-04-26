"Дело в том, что она не в Украине". Козловский прокомментировал заявление Каминской, назвавшей концерты для военных пиром во время чумы

"Все это – пир во время чумы. Ездить поддерживать наших солдат? Не надо, ведь солдаты должны находиться в состоянии, мне так кажется, сосредоточенном, чтобы вот это вот все не расслабляло – эти песни-пляски. Но это мое мнение", – заявила 19 апреля артистка.

Козловский, реагируя на ее слова, подчеркнул, что певица говорила это, находясь за границей.

"Я это даже слышать не могу. Дело в том, что она сейчас не в Украине, ей так кажется. Наоборот, необходимо поднимать дух, настроение, шутить, петь. И это не пир во время чумы, поверьте мне. Концерты сегодня проходят не в том формате, в котором они проходили раньше. Это совсем другая эмоция. Многие песни, которые когда-то пелись, теперь звучат совсем по-другому. И воспринимаются по-другому. Поэтому я с этим не согласен", – подчеркнул Козловский.