  Каминская: Смотрю, многие записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, все это – пир во время чумы

"Мне ничего не пишется. Смотрю, многие артисты записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, что все это – пир во время чумы. Ездить поддерживать наших солдат? Не надо, ведь солдаты должны находиться в состоянии, мне так кажется, сосредоточенном, чтобы вот это вот все не расслабляло – эти песни-пляски. Но это мое мнение, – заявила артистка. – Мне кажется, песни должны писаться и петься, когда это уже все закончится и мы уже будем праздновать и радоваться, петь песни на поминках [президента РФ Владимира] Путина".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.

Певица осудила пользователей сети, критикующих ее за использование русского языка и эвакуацию за границу во время войны России против Украины.