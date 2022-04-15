"Хорошо, что вовремя скачала Photoshop". Каминская показала, как выглядит в эмиграции

"Как же хорошо, что я вовремя скачала Photoshop", – написала она. Певица сопроводила пост хештегом "я помню, где я родилась".

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.

После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и мамой.

Певица осудила пользователей сети, критикующих ее за использование русского языка и эвакуацию за границу во время войны России против Украины.