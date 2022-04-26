Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2022
 
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"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины

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Харчишин: Главная цель выступлений собрать средства для пострадавших во время боевых действий в Украине в результате военной агрессии РФ
Харчишин: Главная цель выступлений – собрать средства для пострадавших во время боевых действий в Украине в результате военной агрессии РФ
Фото: valeriy.kharchyshyn_dr / Instagram

Украинская группа "Друга ріка" отправляется в благотворительный концертный тур "Кто, если не мы?" по европейским городам. Об это 26 апреля сообщил фронтмен группы Валерий Харчишин на своей странице в Instagram.

"Главная цель выступлений  собрать средства для пострадавших во время боевых действий в Украине в результате военной агрессии РФ, а также на закупку тактической амуниции для военных. Мы не покидаем страну, а используем возможность провести выступления там, где это пока возможно сделать. Наша цель  собрать как можно больше помощи украинцам, чтобы ускорить победу Украины над российскими оккупантами", – написал артист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 марта Харчишин сообщил, что его дом под Гостомелем полностью разрушен после обстрела российскими оккупантами. На момент обстрела в доме никого не было.

Артист не исключает, что дом был уничтожен преднамеренно.

Теги: концерт, Друга ріка, благотворительность, война России против Украины, Валерий Харчишин
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