"Мы не покидаем страну, наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам". "Друга ріка" отправляется в тур по Европе в поддержку Украины

"Главная цель выступлений – собрать средства для пострадавших во время боевых действий в Украине в результате военной агрессии РФ, а также на закупку тактической амуниции для военных. Мы не покидаем страну, а используем возможность провести выступления там, где это пока возможно сделать. Наша цель – собрать как можно больше помощи украинцам, чтобы ускорить победу Украины над российскими оккупантами", – написал артист.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 марта Харчишин сообщил, что его дом под Гостомелем полностью разрушен после обстрела российскими оккупантами. На момент обстрела в доме никого не было.

Артист не исключает, что дом был уничтожен преднамеренно.