Макс Барских ожидает разрешения на выезд из Украины. Артиста пригласили на конференцию MusicCon в рамках Billboard Music Awards

Барских: Для нас это уникальная возможность рассказать на весь мир об ужасах и зверствах, происходящих в Украине прямо сейчас Фото: max_barskih / Instagram

"Я получил приглашение выступить на Billboard MusicCon, которая пройдет с 13-го по 14 мая в Лас-Вегасе. Конференция будет предшествовать церемонии вручения наград Billboard Music Awards 2022", – сообщил артист.

Он отметил, что одна их коммуникативных площадок MusicCon названа в честь его песни Don't Fuck with Ukraine.

"На MusicCon соберутся лидеры и инсайдеры мировой музыкальной индустрии, представители международных СМИ, чтобы обсудить важнейшие вопросы и вызовы, возникающие сегодня в сфере музыки. Для нас это уникальная возможность рассказать на весь мир об ужасах и зверствах, происходящих в Украине прямо сейчас: об оккупированном Херсоне, уничтоженном Мариуполе, изуродованных Чернигове, Харькове, Донецке, – написал Барских. – Я расскажу свою историю! А моя история – это история моей страны, это наша история. В финале конференции я спою "Будет весна".

Резюмируя, Барских подчеркнул, что сможет выступить на конференции, если получит официальное временное разрешение на выезд из страны. Певец сообщил, что ожидает разрешения и верит, что сможет его получить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

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