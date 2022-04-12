  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио

"Сейчас тяжело находить время на музыку, но это тоже может быть оружием. Работаю над новым треком для ВСУ. Хочу поддержать наших бойцов. Надеюсь закончить его в ближайшее время. А пока делюсь маленьким кусочком", – анонсировал он композицию.
Англоязычный сингл готовится к выпуску на международном лейбле и создан специально для поддержки боевого духа каждого украинца, отмечается в релизе.
Макс Барских до нападения РФ на Украину в том числе строил карьеру и в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.
Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ. 31 марта Барских сообщил, что приступает к изучению военного дела.