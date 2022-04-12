  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио

"Сейчас тяжело находить время на музыку, но это тоже может быть оружием. Работаю над новым треком для ВСУ. Хочу поддержать наших бойцов. Надеюсь закончить его в ближайшее время. А пока делюсь маленьким кусочком", – анонсировал он композицию.

Англоязычный сингл готовится к выпуску на международном лейбле и создан специально для поддержки боевого духа каждого украинца, отмечается в релизе.

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Аудио: Max Barskih / YouTube