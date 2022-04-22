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22 апреля, 2022
 
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"Россия совершает геноцид против украинцев". Каменских отрыла церемонию Latin American Music Awards в США и выступила в поддержку Украины

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Каменских: Умоляю вас, не забывайте о моей стране, говорите о ней, поддерживайте ее, как только можете, потому что у свободы сейчас другое имя. Свобода это Украина
Каменских: Умоляю вас, не забывайте о моей стране, говорите о ней, поддерживайте ее, как только можете, потому что у свободы сейчас другое имя. Свобода – это Украина
Фото: zhvl_official / Instagram

Украинская певица Настя Каменских выступила на церемонии вручения Latin American Music Awards 2022, которая состоялась в ночь на 22 апреля в Лас-Вегасе (США). Видео своего выступления артистка опубликовала в Instagram.

Украинская певица открыла церемонию, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

"Каждая нация имеет право жить независимо. Каждый город имеет право на полную безопасность. Все мы вправе жить под мирным небом. Мы все имеем право на счастье и свободу. И это то, за что Украина борется сейчас. Это то, о чем мы просим вас. Защитить нас, поддерживая Украину. Прямо сейчас то, что происходит в моей стране, это не просто страшная война. Россия совершает геноцид против украинцев. И это не должно остаться безнаказанным, – заявила Каменских. – Мы не можем позволить, чтобы города разрушали и жертвы превращались просто в статистику. Пожалуйста, давайте не дадим войне в Украине стать чем-то "обычным". Война не имеет места в обычном мире. Умоляю вас, не забывайте о моей стране, говорите о ней, поддерживайте ее, как только можете, потому что у свободы сейчас другое имя. Свобода – это Украина. Слава Украине!"

После обращения Каменских вместе с американской группой The Black Eyed Peas исполнила композицию Where is the love.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В декабре 2021 года муж Каменских, украинский продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) говорил, что мечтой его жены на 2022 год является покорение Latin Grammy – музыкальной премии, которая вручается Латиноамериканской академией искусства и науки звукозаписи.

После нападения РФ на Украину Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны.

Теги: Лас-Вегас, война России против Украины, Настя Каменских, Black Eyed Peas, American Music Awards
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