"Россия совершает геноцид против украинцев". Каменских отрыла церемонию Latin American Music Awards в США и выступила в поддержку Украины

Украинская певица открыла церемонию, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

"Каждая нация имеет право жить независимо. Каждый город имеет право на полную безопасность. Все мы вправе жить под мирным небом. Мы все имеем право на счастье и свободу. И это то, за что Украина борется сейчас. Это то, о чем мы просим вас. Защитить нас, поддерживая Украину. Прямо сейчас то, что происходит в моей стране, это не просто страшная война. Россия совершает геноцид против украинцев. И это не должно остаться безнаказанным, – заявила Каменских. – Мы не можем позволить, чтобы города разрушали и жертвы превращались просто в статистику. Пожалуйста, давайте не дадим войне в Украине стать чем-то "обычным". Война не имеет места в обычном мире. Умоляю вас, не забывайте о моей стране, говорите о ней, поддерживайте ее, как только можете, потому что у свободы сейчас другое имя. Свобода – это Украина. Слава Украине!"

После обращения Каменских вместе с американской группой The Black Eyed Peas исполнила композицию Where is the love.

