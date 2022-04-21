"Я хочу, чтобы ты знал". Астафьева, Никитюк, Каменских, Полякова и другие знаменитости записали видео для украинских защитников. Видео

Украинские звезды – военнослужащим ВСУ: Женщины со всего мира мечтают познакомиться с тобой, если твое сердце свободно Скриншот: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

Кроме нее, участие в записи приняли певицы Оля Полякова, Даша Астафьева, Юлия Санина, Настя Каменских, ведущая Леся Никитюк, а также актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец и фотограф Соня Плакидюк.

"Ты сейчас там, в самом аду защищаешь свою мать, жену, детей, свою землю. Впереди у тебя тяжелые бои, ты устал, был ранен и увидел много смерти, потерял побратимов, но я хочу, чтобы ты знал: твоя мать молится за тебя вместе со всей страной, женщины со всего мира мечтают познакомиться с тобой, если твое сердце свободно, мужчины во всем мире спрашивают себя, а есть ли у них такая отвага и сила, чтобы защитить свою землю. Спасибо тебе", – по очереди обратились к украинским воинам знаменитости.

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