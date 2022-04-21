Бульвар Шоубиз
 
21 апреля, 2022
 
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"Я хочу, чтобы ты знал". Астафьева, Никитюк, Каменских, Полякова и другие знаменитости записали видео для украинских защитников. Видео

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Украинские звезды военнослужащим ВСУ: Женщины со всего мира мечтают познакомиться с тобой, если твое сердце свободно
Украинские звезды – военнослужащим ВСУ: Женщины со всего мира мечтают познакомиться с тобой, если твое сердце свободно
Скриншот: Маша Ефросинина. Моя Жизнь / Facebook

Украинские певицы, ведущие и актрисы записали видео, на котором обратились к военнослужащим ВСУ со словами благодарности. Ролик 21 апреля разместила на своей странице в Instagram украинская ведущая и волонтер Маша Ефросинина.

Кроме нее, участие в записи приняли певицы Оля Полякова, Даша Астафьева, Юлия Санина, Настя Каменских, ведущая Леся Никитюк, а также актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец и фотограф Соня Плакидюк. 

"Ты сейчас там, в самом аду защищаешь свою мать, жену, детей, свою землю. Впереди у тебя тяжелые бои, ты устал, был ранен и увидел много смерти, потерял побратимов, но я хочу, чтобы ты знал: твоя мать молится за тебя вместе со всей страной, женщины со всего мира мечтают познакомиться с тобой, если твое сердце свободно, мужчины во всем мире спрашивают себя, а есть ли у них такая отвага и сила, чтобы защитить свою землю. Спасибо тебе", – по очереди обратились к украинским воинам знаменитости. 

https://www.facebook.com/EfroLife/videos/527174965683611/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, Настя Каменских, Елена Кравец, Оля Полякова, Леся Никитюк, Даша Астафьева, певица, Юлия Санина, Маша Ефросинина, Соня Плакидюк, ролик, мать
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