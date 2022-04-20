Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года

"Почему так мало? Требую по 200 каждому, – написал артист. – Наконец-то моя жена и я в официальном черном списке России, нам запрещены въезд или посещение России на 50 лет. Ха-ха-ха! Это наша реакция! Никому не нужна эта ужасная Россия! Никому! Слава Україні", – написал Потап.

Контекст:

Российское издание "Известия" 20 апреля опубликовало список украинских знаменитостей, которым якобы запрещен въезд в РФ на 50 лет. Редакция подчеркнула, что официальными комментариями по поводу происхождения списка не располагает.

В список, кроме Потапа и Каменских, вошли певицы Джамала, Надя Дорофеева, Тина Кароль (Татьяна Либерман), певцы Святослав Вакарчук, Иван Дорн, Макс Барских (Николай Бортник), Позитив (Алексей Завгородний), Monatik (Дмитрий Монатик), а также путешественник Дмитрий Комаров, педиатр Евгений Комаровский и режиссер Олег Боднарчук.

20 апреля российский Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинскому блогеру Антону Птушкину запрещен въезд в РФ до 2072 года. Птушкин, комментируя возможный запрет, заявил, что теперь ему не удастся снять выпуск о Поволжье.