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20 апреля, 2022
 
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Потап прокомментировал запрет на въезд в РФ ему и Каменских до 2072 года

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Потап и Каменских: Никому не нужна эта ужасная Россия!
Потап и Каменских: Никому не нужна эта ужасная Россия!
Фото: kamenskux / Instagram

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) 20 апреля в Instagram прокомментировал информацию о запрете на въезд в РФ ему и его жене, певице Насте Каменских до 2072 года, которую опубликовали российские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

"Почему так мало? Требую по 200 каждому, – написал артист. – Наконец-то моя жена и я в официальном черном списке России, нам запрещены въезд или посещение России на 50 лет. Ха-ха-ха! Это наша реакция! Никому не нужна эта ужасная Россия! Никому! Слава Україні", – написал Потап.

Контекст:

Российское издание "Известия" 20 апреля опубликовало список украинских знаменитостей, которым якобы запрещен въезд в РФ на 50 лет. Редакция подчеркнула, что официальными комментариями по поводу происхождения списка не располагает. 

В список, кроме Потапа и Каменских, вошли певицы Джамала, Надя Дорофеева, Тина Кароль (Татьяна Либерман), певцы Святослав Вакарчук, Иван Дорн, Макс Барских (Николай Бортник), Позитив (Алексей Завгородний), Monatik (Дмитрий Монатик), а также путешественник Дмитрий Комаров, педиатр Евгений Комаровский и режиссер Олег Боднарчук.

20 апреля российский Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинскому блогеру Антону Птушкину запрещен въезд в РФ до 2072 года. Птушкин, комментируя возможный запрет, заявил, что теперь ему не удастся снять выпуск о Поволжье.

Теги: война России против Украины, Настя Каменских, Алексей Потапенко
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