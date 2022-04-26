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26 апреля, 2022
 
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"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"

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Бедняков родился в Мариуполе
Бедняков родился в Мариуполе
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский телеведущий Андрей Бедняков 26 апреля в Instagram рассказал о случайной встрече с соседом из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира", но кардинально изменил свое отношение к российским оккупантам после того, как из-за обстрелов города остался без жилья и с трудом смог покинуть Мариуполь вместе с семьей.

По словам Беднякова, своих родителей его знакомому пришлось хоронить во дворе дома, а сами они "еле выехали". Ведущий отметил, что в разговоре с ним этот человек назвал Украину своей родиной, а российских оккупантов обозвал нецензурными словами, заявив, что из-за них лишился всего. 

"Родина. Как много в этом слове. Слово, которое может к тебе прийти и в шесть лет, и в 37", –  резюмировал Бедняков, не став называть имя знакомого. 

"Дорогая цена за осознание", – прокомментировали историю фолловеры ведущего. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бедняков родился в Мариуполе Донецкой области. 

13 марта он сообщил, что в осажденном российскими оккупантами городе остаются его близкие и друзья. 22 марта ведущий рассказал, что его сестре удалось выйти на связь, а 4 апреля его мать и сестра смогли выбраться из оккупированного города. Спустя два дня после этого его матери не стало.

Теги: Мариуполь, война России против Украины, Андрей Бедняков
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