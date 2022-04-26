"Дорогая цена за осознание". Бедняков рассказал историю соседа из Мариуполя, который до нападения РФ на Украину был сторонником "русского мира"

По словам Беднякова, своих родителей его знакомому пришлось хоронить во дворе дома, а сами они "еле выехали". Ведущий отметил, что в разговоре с ним этот человек назвал Украину своей родиной, а российских оккупантов обозвал нецензурными словами, заявив, что из-за них лишился всего.

"Родина. Как много в этом слове. Слово, которое может к тебе прийти и в шесть лет, и в 37", – резюмировал Бедняков, не став называть имя знакомого.

"Дорогая цена за осознание", – прокомментировали историю фолловеры ведущего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андреи * Бедняков (@biedniakov)

Война России против Украины. Главное (обновляется)