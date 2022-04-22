  "Даже не представляю, что я делаю в этом списке". Бедняков высказался о многолетнем запрете на въезд в РФ

"Список впечатляющий. Оказаться в этом списке я считаю за честь, очень много известных и талантливых людей. Я даже не представляю, что я делаю в этом списке, – сказал Бедняков. – Что могу сказать? Будет мне 85, поеду в РФ забирать все наши утюги и наушники, которые были вывезены из Украины в 2022 году".

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российское издание "Известия" 20 апреля опубликовало список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Редакция подчеркнула, что официальными комментариями по поводу происхождения списка не располагает.

В список, кроме Беднякова, вошли певицы Джамала, Надя Дорофеева, Тина Кароль (Татьяна Либерман), Анастасия Каменских, певцы Святослав Вакарчук, Потап (Алексей Потапенко), Иван Дорн, Макс Барских (Николай Бортник), Позитив (Алексей Завгородний), Monatik (Дмитрий Монатик), а также путешественник Дмитрий Комаров, педиатр Евгений Комаровский и режиссер Олег Боднарчук.

20 апреля российский Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинскому блогеру Антону Птушкину запрещен въезд в РФ до 2072 года. Птушкин, комментируя возможный запрет, пошутил, что теперь ему не удастся снять выпуск о Поволжье.

Данилко, реагируя на запретные списки, выразил сожаление, что не сможет побывать на похоронах российского президента Владимира Путина, а Комаров написал, что у него теперь "только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья".