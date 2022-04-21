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21 апреля, 2022
 
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Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов

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Комаров: Придется по безвизу лоукостом за &euro;20 летать в Милан, Париж и Барселону вместо отдыха в Тамбове, Саратове и Саранске, которые так и не увижу
Комаров: Придется по безвизу лоукостом за €20 летать в Милан, Париж и Барселону вместо отдыха в Тамбове, Саратове и Саранске, которые так и не увижу
Фото: / Facebook

Украинский журналист, путешественник, автор передачи "Мир наизнанку" на канале "1+1" Дмитрий Комаров 20 апреля в Facebook отреагировал на информацию о запрете ему на въезд в РФ до 2072 года, которую в этот же день опубликовали российские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

"Новая награда от РФ. В дополнение к "врагу РФ" теперь мне запретили въезд в РФ на 50 лет. До 2072 года. До моих 89 лет. Так что только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Ждем уголовные дела, – написал журналист. – Идиоты, нет слов. Я не был в РФ примерно с 2005–2006 годов, посмотрите в своих базах. Не ездил, не ездил – и вот запретили ездить. Придется по безвизу лоукостом за 20 летать в Милан, Париж и Барселону вместо отдыха в Тамбове, Саратове и Саранске, которые так и не увижу".

https://www.facebook.com/1plus1.DmitroKomarov/posts/544515613711848

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российское издание "Известия" 20 апреля опубликовало список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Редакция подчеркнула, что официальными комментариями по поводу происхождения списка не располагает. 

В список, кроме Комарова, вошли певицы Джамала, Надя Дорофеева, Тина Кароль (Татьяна Либерман), Анастасия Каменских, певцы Святослав Вакарчук, Потап (Алексей Потапенко), Иван Дорн, Макс Барских (Николай Бортник), Позитив (Алексей Завгородний), Monatik (Дмитрий Монатик), а также путешественник Дмитрий Комаров, педиатр Евгений Комаровский, шоумен Андрей Данилко и режиссер Олег Боднарчук. 

20 апреля российский Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинскому блогеру Антону Птушкину запрещен въезд в РФ до 2072 года. Птушкин, комментируя возможный запрет, пошутил, что теперь ему не удастся снять выпуск о Поволжье.

Теги: война России против Украины, Дмитрий Комаров
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