  Данилко о запретном списке на въезд в РФ: Что мне там смотреть? Единственное – на похоронах Путина не смогу быть

"Я не особо расстроился, потому что везде я там был: в мавзолее был, в Кремле был, на "Лужниках" выступал. Думаю: ну что мне там смотреть? Единственное – на похоронах [президента РФ Владимира] Путина не смогу быть, – сказал Данилко. – Я так подсчитал, что у меня, в принципе, есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади".

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Контекст:

Российское издание "Известия" 20 апреля опубликовало список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Редакция подчеркнула, что официальными комментариями по поводу происхождения списка не располагает.

В список, кроме Данилко, вошли певицы Джамала, Надя Дорофеева, Тина Кароль (Татьяна Либерман), Анастасия Каменских, певцы Святослав Вакарчук, Потап (Алексей Потапенко), Иван Дорн, Макс Барских (Николай Бортник), Позитив (Алексей Завгородний), Monatik (Дмитрий Монатик), а также путешественник Дмитрий Комаров, педиатр Евгений Комаровский и режиссер Олег Боднарчук.

20 апреля российский Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники сообщил, что украинскому блогеру Антону Птушкину запрещен въезд в РФ до 2072 года. Птушкин, комментируя возможный запрет, заявил, что теперь ему не удастся снять выпуск о Поволжье.