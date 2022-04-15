  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему

"Мне очень мало кто звонит. Правда. Я не пойму даже почему. С одной стороны это хорошо, с другой – это меня удивляет. Я не пойму – то ли неудобно? Как будто бы люди боятся побеспокоить", – рассказал он.
Артист рассказал, что сейчас у него осталось три или четыре человека, которым он может позвонить в любое время.
Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.