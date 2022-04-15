  Данилко: Мне сейчас очень мало кто звонит. Не пойму даже почему

Данилко признался, что у него осталось три или четыре человека, которым он может позвонить в любое время Фото: v_serduchka / Instagram

"Мне очень мало кто звонит. Правда. Я не пойму даже почему. С одной стороны это хорошо, с другой – это меня удивляет. Я не пойму – то ли неудобно? Как будто бы люди боятся побеспокоить", – рассказал он.

Артист рассказал, что сейчас у него осталось три или четыре человека, которым он может позвонить в любое время.

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Видео: Ранок з Україною / YouTube