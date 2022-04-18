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18 апреля, 2022
 
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Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию

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Данилко отметил, что помогая другим, не снимает все это "с рабочий стороны"
Данилко отметил, что помогая другим, не снимает все это "с рабочий стороны"
Скриншот: Леонід Поліщук - Реакції на Євробачення / YouTube

Украинский артист Андрей Данилко 17 апреля в комментарии YouTube-обозревателю Леониду Полищуку прокомментировал заявление экс-продюсера украинской певицы Loboda (Светланы Лободы) Нателлы Крапивиной, посоветовавшей ему "завязывать с алкоголем" после того, как он высказался о неискренности ее бывшей подопечной.

27 марта в интервью российскому YouTube-каналу "А поговорить?" Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы, которая спустя несколько дней после нападения РФ на Украину записала ролик со слезами на глазах. По мнению Данилко, артистка могла записать несколько дублей.

В ответ Крапивина обвинила Данилко в злоупотреблении алкоголем и похвасталась тем, сколько денег Лобода перевела на благотворительность в поддержку украинцев. Поле этого она потребовала у Данилко рассказать, какую помощь и кому оказывает он. "Что сделали вы конкретно за все это время, кроме того, что обсудили всех коллег на всех возможных платформах? Я хочу, чтобы вы ответили мне", – написала тогда Крапивина. 

Комментируя ее заявление, Данилко отметил, что не только он сам не поверил слезам Лободы в ролике, но и зрители. 

"Крапивина пишет, что хватит мне бухать или что-то такое? Я сказал: "Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию, – высказался Данилко. – Люди не верят. Просто люди в это не верят". 

Реагируя на просьбу Крапивиной отчитаться о его благотворительной деятельности, Данилко подчеркнул, что, помогая другим, не снимает все это "с рабочий стороны".

"Мы делаем то, что мы делаем, но мы не фотографируемся на фоне того, что мы покупаем и делаем. Это происходит каждый день", – подытожил он. 

ВИДЕО
Видео: Леонід Поліщук - Реакції на Євробачення / YouTube
Контекст:

24 марта Лобода впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также сама и с помощью Крапивиной начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что Лободу удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима. Основатель сайта Петр Заставный рассказал, что команда певицы после ее заявления о признании России страной-агрессором и обнародования сведений о волонтерской деятельности артистки позвонила ему с просьбой удалить певицу из черного списка. Заставный отметил, что после удаления из базы Лобода его заблокировала в соцсетях.

Теги: Светлана Лобода, Андрей Данилко, Loboda, Нателла Крапивина
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