  Данилко: Крапивина пишет, что хватит мне бухать? Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию

Данилко отметил, что помогая другим, не снимает все это "с рабочий стороны" Скриншот: Леонід Поліщук - Реакції на Євробачення / YouTube

27 марта в интервью российскому YouTube-каналу "А поговорить?" Данилко заявил, что не верит в искренность Лободы, которая спустя несколько дней после нападения РФ на Украину записала ролик со слезами на глазах. По мнению Данилко, артистка могла записать несколько дублей.

В ответ Крапивина обвинила Данилко в злоупотреблении алкоголем и похвасталась тем, сколько денег Лобода перевела на благотворительность в поддержку украинцев. Поле этого она потребовала у Данилко рассказать, какую помощь и кому оказывает он. "Что сделали вы конкретно за все это время, кроме того, что обсудили всех коллег на всех возможных платформах? Я хочу, чтобы вы ответили мне", – написала тогда Крапивина.

Комментируя ее заявление, Данилко отметил, что не только он сам не поверил слезам Лободы в ролике, но и зрители.

"Крапивина пишет, что хватит мне бухать или что-то такое? Я сказал: "Пусть эта Нателла перестанет нюхать и посмотрит трезвыми мозгами на ситуацию, – высказался Данилко. – Люди не верят. Просто люди в это не верят".

Реагируя на просьбу Крапивиной отчитаться о его благотворительной деятельности, Данилко подчеркнул, что, помогая другим, не снимает все это "с рабочий стороны".

"Мы делаем то, что мы делаем, но мы не фотографируемся на фоне того, что мы покупаем и делаем. Это происходит каждый день", – подытожил он.

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