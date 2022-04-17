  "Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину

Данилко рассказал, что Вайкуле позвонила ему в первые дни войны, а звонка от их общей знакомой и коллеги Пугачевой не было Фото: v_serduchka / Instagram

"Я чувствовал испуг, какую-то заботу. Она говорит: "Андрюша, приезжай, если нужна какая-то помощь", – рассказал Данилко.

По словам артиста, его также поддержала грузинская певица Нино Катамадзе.

На уточняющий вопрос ведущего передачи "Говорить Україна" Алексея Суханова, были ли звонки от российской певицы Аллы Пугачевой и ее бывшего мужа, певца Филиппа Киркорова Данилко ответил отрицательно.

"Мне даже лучше без звонков. Ну что они скажут?" – отметил украинский артист.

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Видео: Говорить Україна / YouTube

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