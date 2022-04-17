  "Я чувствовал испуг, какую-то заботу". Данилко рассказал, что по телефону предложила ему Вайкуле после нападения РФ на Украину

"Я чувствовал испуг, какую-то заботу. Она говорит: "Андрюша, приезжай, если нужна какая-то помощь", – рассказал Данилко.
По словам артиста, его также поддержала грузинская певица Нино Катамадзе.
На уточняющий вопрос ведущего передачи "Говорить Україна" Алексея Суханова, были ли звонки от российской певицы Аллы Пугачевой и ее бывшего мужа, певца Филиппа Киркорова Данилко ответил отрицательно.
"Мне даже лучше без звонков. Ну что они скажут?" – отметил украинский артист.
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Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины/
После нападения РФ на Украину Данилко остается в Киеве и помогает украинским военным и переселенцам.
Вайкуле 28 февраля осудила российскую агрессию против Украины.