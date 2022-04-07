Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину

По словам Заставного, с просьбой удалить артистку из черного списка к нему обратилась ее команда.
"Мы не делаем этого просто так, если нас просят. Есть конкретные условия, о которых мы сообщили команде. А именно – нужно начать говорить о войне и назвать Путина агрессором, рассказывать реальную ситуацию, которая сейчас происходит в стране. Мне сказали, что Лобода разделяет это мнение, но не может сказать это публично из-за своего экс-продюсера Нателлы [Крапивиной], которая находится в России. Уже через несколько часов Светлана опубликовала пост о войне. Там были слова, что она не признает никаких списков. Хотя все мы понимаем, что именно он и послужил толчком к действиям. Хотя бы к тому, что Светлана будет публично говорить о войне. Она, кстати, потом меня заблокировала, – рассказал Заставный. – Мы увидели ее пост и приняли решение исключить ее из списка. Сейчас она помогает беженцам, выделяет деньги. А дальше время покажет, как будет".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале".
28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.
1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.
17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.
21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.
24 марта Лобода впервые публично осудила войну РФ против Украины, а также сама и с помощью своего экс-продюсера Нателлы Крапивиной начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.
В конце марта стало известно, что Лободу удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.