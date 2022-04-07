Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину

По словам Заставного, с просьбой удалить артистку из черного списка к нему обратилась ее команда.

"Мы не делаем этого просто так, если нас просят. Есть конкретные условия, о которых мы сообщили команде. А именно – нужно начать говорить о войне и назвать Путина агрессором, рассказывать реальную ситуацию, которая сейчас происходит в стране. Мне сказали, что Лобода разделяет это мнение, но не может сказать это публично из-за своего экс-продюсера Нателлы [Крапивиной], которая находится в России. Уже через несколько часов Светлана опубликовала пост о войне. Там были слова, что она не признает никаких списков. Хотя все мы понимаем, что именно он и послужил толчком к действиям. Хотя бы к тому, что Светлана будет публично говорить о войне. Она, кстати, потом меня заблокировала, – рассказал Заставный. – Мы увидели ее пост и приняли решение исключить ее из списка. Сейчас она помогает беженцам, выделяет деньги. А дальше время покажет, как будет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)